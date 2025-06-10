SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DR7323935
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

DR7323935

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 666
Profit Trade:
1 294 (77.67%)
Loss Trade:
372 (22.33%)
Best Trade:
153.30 USD
Worst Trade:
-98.24 USD
Profitto lordo:
3 437.57 USD (112 997 pips)
Perdita lorda:
-2 387.36 USD (103 158 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (43.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.09
Long Trade:
791 (47.48%)
Short Trade:
875 (52.52%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-6.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-18.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.90 USD (5)
Crescita mensile:
1.66%
Previsione annuale:
21.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
148.09 USD (2.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.21% (147.35 USD)
Per equità:
23.92% (1 682.59 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 1017
EURUSD 649
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 391
EURUSD 659
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -7.7K
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +153.30 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.35 USD
Massima perdita consecutiva: -18.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
VantageInternational-Live 5
0.82 × 56
VantageInternational-Live 8
0.92 × 212
VantageInternational-Live 18
0.96 × 91
VantageInternational-Live 2
1.17 × 96
TMGM.TradeMax-Live8
1.92 × 13
VantageInternational-Live 11
2.45 × 101
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
VantageInternational-Live 9
11.00 × 2
Non ci sono recensioni
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 23:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 17:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
