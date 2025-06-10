- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 666
Profit Trade:
1 294 (77.67%)
Loss Trade:
372 (22.33%)
Best Trade:
153.30 USD
Worst Trade:
-98.24 USD
Profitto lordo:
3 437.57 USD (112 997 pips)
Perdita lorda:
-2 387.36 USD (103 158 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (43.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.30 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.31%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
65
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.09
Long Trade:
791 (47.48%)
Short Trade:
875 (52.52%)
Fattore di profitto:
1.44
Profitto previsto:
0.63 USD
Profitto medio:
2.66 USD
Perdita media:
-6.42 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-18.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-132.90 USD (5)
Crescita mensile:
1.66%
Previsione annuale:
21.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
148.09 USD (2.23%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.21% (147.35 USD)
Per equità:
23.92% (1 682.59 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1017
|EURUSD
|649
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|391
|EURUSD
|659
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-7.7K
|EURUSD
|18K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +153.30 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +43.35 USD
Massima perdita consecutiva: -18.38 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 22
|0.44 × 9
|
VantageInternational-Live 5
|0.82 × 56
|
VantageInternational-Live 8
|0.92 × 212
|
VantageInternational-Live 18
|0.96 × 91
|
VantageInternational-Live 2
|1.17 × 96
|
TMGM.TradeMax-Live8
|1.92 × 13
|
VantageInternational-Live 11
|2.45 × 101
|
LiteFinance-ECN.com
|3.43 × 7
|
VantageInternational-Live 9
|11.00 × 2
Non ci sono recensioni
