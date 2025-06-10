- Incremento
Total de Trades:
2 522
Transacciones Rentables:
2 008 (79.61%)
Transacciones Irrentables:
514 (20.38%)
Mejor transacción:
153.30 USD
Peor transacción:
-98.24 USD
Beneficio Bruto:
4 436.98 USD (152 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 970.02 USD (144 566 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (43.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.30 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.31%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
9.91
Transacciones Largas:
1 147 (45.48%)
Transacciones Cortas:
1 375 (54.52%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
2.21 USD
Pérdidas medias:
-5.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-37.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.90 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.29%
Pronóstico anual:
15.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
148.09 USD (2.23%)
Reducción relativa:
De balance:
2.21% (147.35 USD)
De fondos:
23.92% (1 682.59 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1542
|EURUSD
|980
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|605
|EURUSD
|862
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|-10K
|EURUSD
|18K
Mejor transacción: +153.30 USD
Peor transacción: -98 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +43.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.41 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
