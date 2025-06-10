SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / DR7323935
Marcella Cristiane Vasconcelos Maia

DR7323935

Marcella Cristiane Vasconcelos Maia
0 comentarios
Fiabilidad
34 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 24%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 522
Transacciones Rentables:
2 008 (79.61%)
Transacciones Irrentables:
514 (20.38%)
Mejor transacción:
153.30 USD
Peor transacción:
-98.24 USD
Beneficio Bruto:
4 436.98 USD (152 750 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 970.02 USD (144 566 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (43.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
153.30 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
2.31%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
9.91
Transacciones Largas:
1 147 (45.48%)
Transacciones Cortas:
1 375 (54.52%)
Factor de Beneficio:
1.49
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
2.21 USD
Pérdidas medias:
-5.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-37.41 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-132.90 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.29%
Pronóstico anual:
15.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
148.09 USD (2.23%)
Reducción relativa:
De balance:
2.21% (147.35 USD)
De fondos:
23.92% (1 682.59 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 1542
EURUSD 980
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 605
EURUSD 862
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD -10K
EURUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +153.30 USD
Peor transacción: -98 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +43.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.41 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 44
GoMarkets-Real 10
0.40 × 149
VantageInternational-Live 22
0.44 × 9
VantageInternational-Live 5
0.82 × 56
VantageInternational-Live 8
0.92 × 212
VantageInternational-Live 18
0.96 × 91
VantageInternational-Live 2
1.17 × 96
TMGM.TradeMax-Live8
1.92 × 13
VantageInternational-Live 11
2.45 × 101
LiteFinance-ECN.com
3.43 × 7
VantageInternational-Live 9
11.00 × 2
No hay comentarios
2025.08.05 15:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 16:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.17 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 23:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.30 03:48
No swaps are charged on the signal account
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.25 07:04
No swaps are charged
2025.06.23 17:55
No swaps are charged on the signal account
2025.06.10 15:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DR7323935
30 USD al mes
24%
0
0
USD
7.5K
USD
34
100%
2 522
79%
100%
1.49
0.58
USD
24%
1:500
Copiar

