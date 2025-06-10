SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Amazonfund21
Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 3000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 54%
Tickmill-Live05
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 273
Kârla kapanan işlemler:
1 450 (63.79%)
Zararla kapanan işlemler:
823 (36.21%)
En iyi işlem:
60.78 USD
En kötü işlem:
-85.00 USD
Brüt kâr:
4 692.17 USD (591 204 pips)
Brüt zarar:
-4 160.09 USD (479 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (1 023.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 023.31 USD (37)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
1 131 (49.76%)
Satış işlemleri:
1 142 (50.24%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-5.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 587.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 587.33 USD (30)
Aylık büyüme:
9.32%
Yıllık tahmin:
113.10%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.35 USD
Maksimum:
1 948.96 USD (66.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.55% (1 948.96 USD)
Varlığa göre:
25.48% (334.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZD 926
USDJPY 554
EURUSD 493
GBPUSD 60
USDCAD 45
EURGBP 44
GBPAUD 38
NZDJPY 24
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
USDCHF 8
AUDUSD 5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZD 119
USDJPY 119
EURUSD 135
GBPUSD 408
USDCAD -356
EURGBP 193
GBPAUD -450
NZDJPY 56
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
USDCHF 19
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZD 28K
USDJPY 30K
EURUSD 17K
GBPUSD 41K
USDCAD -26K
EURGBP 34K
GBPAUD -50K
NZDJPY 8.4K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
USDCHF 1.6K
AUDUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +60.78 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +1 023.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 587.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
ICMarkets-Live11
0.50 × 14
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
395 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Amazonfund21
Ayda 3000 USD
54%
0
0
USD
1K
USD
83
87%
2 273
63%
100%
1.12
0.23
USD
67%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.