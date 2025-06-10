- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 273
Kârla kapanan işlemler:
1 450 (63.79%)
Zararla kapanan işlemler:
823 (36.21%)
En iyi işlem:
60.78 USD
En kötü işlem:
-85.00 USD
Brüt kâr:
4 692.17 USD (591 204 pips)
Brüt zarar:
-4 160.09 USD (479 654 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (1 023.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 023.31 USD (37)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.47%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
48
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
1 131 (49.76%)
Satış işlemleri:
1 142 (50.24%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.23 USD
Ortalama kâr:
3.24 USD
Ortalama zarar:
-5.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
30 (-1 587.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 587.33 USD (30)
Aylık büyüme:
9.32%
Yıllık tahmin:
113.10%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.35 USD
Maksimum:
1 948.96 USD (66.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.55% (1 948.96 USD)
Varlığa göre:
25.48% (334.46 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZD
|926
|USDJPY
|554
|EURUSD
|493
|GBPUSD
|60
|USDCAD
|45
|EURGBP
|44
|GBPAUD
|38
|NZDJPY
|24
|GBPCAD
|23
|AUDCAD
|19
|NZDUSD
|19
|AUDNZD
|15
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZD
|119
|USDJPY
|119
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|408
|USDCAD
|-356
|EURGBP
|193
|GBPAUD
|-450
|NZDJPY
|56
|GBPCAD
|93
|AUDCAD
|78
|NZDUSD
|68
|AUDNZD
|29
|USDCHF
|19
|AUDUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZD
|28K
|USDJPY
|30K
|EURUSD
|17K
|GBPUSD
|41K
|USDCAD
|-26K
|EURGBP
|34K
|GBPAUD
|-50K
|NZDJPY
|8.4K
|GBPCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|4.6K
|USDCHF
|1.6K
|AUDUSD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +60.78 USD
En kötü işlem: -85 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +1 023.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 587.33 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
DooFintech-Live 5
|0.26 × 19
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.34 × 71
|
ICMarkets-Live20
|0.34 × 169
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.42 × 12
|
Exness-Real17
|0.42 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.45 × 11
|
Pepperstone-Edge03
|0.50 × 2
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.50 × 18
|
ICMarkets-Live11
|0.50 × 14
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.52 × 69
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
FusionMarkets-Demo
|0.59 × 884
|
Exness-Real14
|0.59 × 211
|
ICMarketsSC-Live22
|0.63 × 273
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 3000 USD
54%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
83
87%
2 273
63%
100%
1.12
0.23
USD
USD
67%
1:100