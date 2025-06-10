SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Amazonfund21
Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
0 comentarios
Fiabilidad
97 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD al mes
incremento desde 2024 140%
Tickmill-Live05
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 861
Transacciones Rentables:
1 830 (63.96%)
Transacciones Irrentables:
1 031 (36.04%)
Mejor transacción:
60.78 USD
Peor transacción:
-85.00 USD
Beneficio Bruto:
5 964.09 USD (759 807 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 909.38 USD (575 276 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (1 023.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 023.31 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
25.64%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
51
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
0.54
Transacciones Largas:
1 412 (49.35%)
Transacciones Cortas:
1 449 (50.65%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
0.37 USD
Beneficio medio:
3.26 USD
Pérdidas medias:
-4.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
30 (-1 587.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 587.33 USD (30)
Crecimiento al mes:
10.78%
Pronóstico anual:
130.75%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
20.35 USD
Máxima:
1 948.96 USD (66.55%)
Reducción relativa:
De balance:
66.55% (1 948.96 USD)
De fondos:
25.48% (334.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD 1083
USDJPY 728
EURUSD 550
GBPUSD 149
EURGBP 66
NZDJPY 56
USDCAD 45
GBPAUD 38
USDCHF 35
AUDCHF 30
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
AUDUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD 219
USDJPY 201
EURUSD 149
GBPUSD 453
EURGBP 234
NZDJPY 164
USDCAD -356
GBPAUD -450
USDCHF 81
AUDCHF 71
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD 47K
USDJPY 45K
EURUSD 19K
GBPUSD 47K
EURGBP 37K
NZDJPY 25K
USDCAD -26K
GBPAUD -50K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 6.8K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD -2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +60.78 USD
Peor transacción: -85 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 37
Máximo de pérdidas consecutivas: 30
Beneficio máximo consecutivo: +1 023.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 587.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
ICMarkets-Live11
0.47 × 15
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
otros 395...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Amazonfund21
3000 USD al mes
140%
0
0
USD
1.3K
USD
97
86%
2 861
63%
100%
1.21
0.37
USD
67%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.