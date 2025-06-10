信号部分
Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
0条评论
可靠性
96
0 / 0 USD
每月复制 3000 USD per 
增长自 2024 140%
Tickmill-Live05
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 854
盈利交易:
1 826 (63.98%)
亏损交易:
1 028 (36.02%)
最好交易:
60.78 USD
最差交易:
-85.00 USD
毛利:
5 956.05 USD (758 368 pips)
毛利亏损:
-4 901.81 USD (574 041 pips)
最大连续赢利:
37 (1 023.31 USD)
最大连续盈利:
1 023.31 USD (37)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.64%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
9 天
采收率:
0.54
长期交易:
1 407 (49.30%)
短期交易:
1 447 (50.70%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
3.26 USD
平均损失:
-4.77 USD
最大连续失误:
30 (-1 587.33 USD)
最大连续亏损:
-1 587.33 USD (30)
每月增长:
14.96%
年度预测:
181.49%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
20.35 USD
最大值:
1 948.96 USD (66.55%)
相对跌幅:
结余:
66.55% (1 948.96 USD)
净值:
25.48% (334.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZD 1076
USDJPY 728
EURUSD 550
GBPUSD 149
EURGBP 66
NZDJPY 56
USDCAD 45
GBPAUD 38
USDCHF 35
AUDCHF 30
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
AUDUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZD 219
USDJPY 201
EURUSD 149
GBPUSD 453
EURGBP 234
NZDJPY 164
USDCAD -356
GBPAUD -450
USDCHF 81
AUDCHF 71
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZD 47K
USDJPY 45K
EURUSD 19K
GBPUSD 47K
EURGBP 37K
NZDJPY 25K
USDCAD -26K
GBPAUD -50K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 6.8K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD -2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +60.78 USD
最差交易: -85 USD
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +1 023.31 USD
最大连续亏损: -1 587.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
ICMarkets-Live11
0.47 × 15
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
395 更多...
没有评论
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
