- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 854
盈利交易:
1 826 (63.98%)
亏损交易:
1 028 (36.02%)
最好交易:
60.78 USD
最差交易:
-85.00 USD
毛利:
5 956.05 USD (758 368 pips)
毛利亏损:
-4 901.81 USD (574 041 pips)
最大连续赢利:
37 (1 023.31 USD)
最大连续盈利:
1 023.31 USD (37)
夏普比率:
0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
25.64%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
58
平均持有时间:
9 天
采收率:
0.54
长期交易:
1 407 (49.30%)
短期交易:
1 447 (50.70%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.37 USD
平均利润:
3.26 USD
平均损失:
-4.77 USD
最大连续失误:
30 (-1 587.33 USD)
最大连续亏损:
-1 587.33 USD (30)
每月增长:
14.96%
年度预测:
181.49%
算法交易:
86%
结余跌幅:
绝对:
20.35 USD
最大值:
1 948.96 USD (66.55%)
相对跌幅:
结余:
66.55% (1 948.96 USD)
净值:
25.48% (334.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1076
|USDJPY
|728
|EURUSD
|550
|GBPUSD
|149
|EURGBP
|66
|NZDJPY
|56
|USDCAD
|45
|GBPAUD
|38
|USDCHF
|35
|AUDCHF
|30
|GBPCAD
|23
|AUDCAD
|19
|NZDUSD
|19
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD
|219
|USDJPY
|201
|EURUSD
|149
|GBPUSD
|453
|EURGBP
|234
|NZDJPY
|164
|USDCAD
|-356
|GBPAUD
|-450
|USDCHF
|81
|AUDCHF
|71
|GBPCAD
|93
|AUDCAD
|78
|NZDUSD
|68
|AUDNZD
|29
|AUDUSD
|21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD
|47K
|USDJPY
|45K
|EURUSD
|19K
|GBPUSD
|47K
|EURGBP
|37K
|NZDJPY
|25K
|USDCAD
|-26K
|GBPAUD
|-50K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|6.8K
|GBPCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|4.6K
|AUDUSD
|-2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +60.78 USD
最差交易: -85 USD
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +1 023.31 USD
最大连续亏损: -1 587.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
|0.00 × 2
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
DooFintech-Live 5
|0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
ICMarkets-Live24
|0.34 × 71
ICMarkets-Live20
|0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
|0.42 × 12
Exness-Real17
|0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
|0.45 × 11
ICMarkets-Live11
|0.47 × 15
Pepperstone-Edge03
|0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.50 × 18
FPMarketsLLC-Live4
|0.52 × 69
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
|0.59 × 884
Exness-Real14
|0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
|0.63 × 273
