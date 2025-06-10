SinaisSeções
Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
0 comentários
Confiabilidade
97 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 3000 USD por mês
crescimento desde 2024 140%
Tickmill-Live05
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 861
Negociações com lucro:
1 830 (63.96%)
Negociações com perda:
1 031 (36.04%)
Melhor negociação:
60.78 USD
Pior negociação:
-85.00 USD
Lucro bruto:
5 964.09 USD (759 807 pips)
Perda bruta:
-4 909.38 USD (575 276 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (1 023.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 023.31 USD (37)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
0.54
Negociações longas:
1 412 (49.35%)
Negociações curtas:
1 449 (50.65%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.37 USD
Lucro médio:
3.26 USD
Perda média:
-4.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-1 587.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 587.33 USD (30)
Crescimento mensal:
10.78%
Previsão anual:
130.75%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.35 USD
Máximo:
1 948.96 USD (66.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.55% (1 948.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.48% (334.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURNZD 1083
USDJPY 728
EURUSD 550
GBPUSD 149
EURGBP 66
NZDJPY 56
USDCAD 45
GBPAUD 38
USDCHF 35
AUDCHF 30
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
AUDUSD 5
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURNZD 219
USDJPY 201
EURUSD 149
GBPUSD 453
EURGBP 234
NZDJPY 164
USDCAD -356
GBPAUD -450
USDCHF 81
AUDCHF 71
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
AUDUSD 21
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURNZD 47K
USDJPY 45K
EURUSD 19K
GBPUSD 47K
EURGBP 37K
NZDJPY 25K
USDCAD -26K
GBPAUD -50K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 6.8K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD -2.6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +60.78 USD
Pior negociação: -85 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 37
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +1 023.31 USD
Máxima perda consecutiva: -1 587.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
ICMarkets-Live11
0.47 × 15
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
Sem comentários
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
