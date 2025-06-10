- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 861
Negociações com lucro:
1 830 (63.96%)
Negociações com perda:
1 031 (36.04%)
Melhor negociação:
60.78 USD
Pior negociação:
-85.00 USD
Lucro bruto:
5 964.09 USD (759 807 pips)
Perda bruta:
-4 909.38 USD (575 276 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (1 023.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 023.31 USD (37)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
25.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
51
Tempo médio de espera:
9 dias
Fator de recuperação:
0.54
Negociações longas:
1 412 (49.35%)
Negociações curtas:
1 449 (50.65%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
0.37 USD
Lucro médio:
3.26 USD
Perda média:
-4.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-1 587.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 587.33 USD (30)
Crescimento mensal:
10.78%
Previsão anual:
130.75%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20.35 USD
Máximo:
1 948.96 USD (66.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.55% (1 948.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.48% (334.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1083
|USDJPY
|728
|EURUSD
|550
|GBPUSD
|149
|EURGBP
|66
|NZDJPY
|56
|USDCAD
|45
|GBPAUD
|38
|USDCHF
|35
|AUDCHF
|30
|GBPCAD
|23
|AUDCAD
|19
|NZDUSD
|19
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURNZD
|219
|USDJPY
|201
|EURUSD
|149
|GBPUSD
|453
|EURGBP
|234
|NZDJPY
|164
|USDCAD
|-356
|GBPAUD
|-450
|USDCHF
|81
|AUDCHF
|71
|GBPCAD
|93
|AUDCAD
|78
|NZDUSD
|68
|AUDNZD
|29
|AUDUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURNZD
|47K
|USDJPY
|45K
|EURUSD
|19K
|GBPUSD
|47K
|EURGBP
|37K
|NZDJPY
|25K
|USDCAD
|-26K
|GBPAUD
|-50K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|6.8K
|GBPCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|4.6K
|AUDUSD
|-2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +60.78 USD
Pior negociação: -85 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 37
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +1 023.31 USD
Máxima perda consecutiva: -1 587.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-06
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.26 × 19
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.34 × 71
|
ICMarkets-Live20
|0.34 × 169
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.42 × 12
|
Exness-Real17
|0.42 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.45 × 11
|
ICMarkets-Live11
|0.47 × 15
|
Pepperstone-Edge03
|0.50 × 2
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.50 × 18
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.52 × 69
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
FusionMarkets-Demo
|0.59 × 884
|
Exness-Real14
|0.59 × 211
|
ICMarketsSC-Live22
|0.63 × 273
