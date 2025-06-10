SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Amazonfund21
Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
97 Wochen
0 / 0 USD
Für 3000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 140%
Tickmill-Live05
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 861
Gewinntrades:
1 830 (63.96%)
Verlusttrades:
1 031 (36.04%)
Bester Trade:
60.78 USD
Schlechtester Trade:
-85.00 USD
Bruttoprofit:
5 964.09 USD (759 807 pips)
Bruttoverlust:
-4 909.38 USD (575 276 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (1 023.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 023.31 USD (37)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
25.64%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
51
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
0.54
Long-Positionen:
1 412 (49.35%)
Short-Positionen:
1 449 (50.65%)
Profit-Faktor:
1.21
Mathematische Gewinnerwartung:
0.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.26 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
30 (-1 587.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 587.33 USD (30)
Wachstum pro Monat :
10.78%
Jahresprognose:
130.75%
Algo-Trading:
86%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20.35 USD
Maximaler:
1 948.96 USD (66.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.55% (1 948.96 USD)
Kapital:
25.48% (334.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZD 1083
USDJPY 728
EURUSD 550
GBPUSD 149
EURGBP 66
NZDJPY 56
USDCAD 45
GBPAUD 38
USDCHF 35
AUDCHF 30
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
AUDUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZD 219
USDJPY 201
EURUSD 149
GBPUSD 453
EURGBP 234
NZDJPY 164
USDCAD -356
GBPAUD -450
USDCHF 81
AUDCHF 71
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZD 47K
USDJPY 45K
EURUSD 19K
GBPUSD 47K
EURGBP 37K
NZDJPY 25K
USDCAD -26K
GBPAUD -50K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 6.8K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD -2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +60.78 USD
Schlechtester Trade: -85 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 37
Max. aufeinandergehende Verluste: 30
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 023.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 587.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
ICMarkets-Live11
0.47 × 15
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
noch 395 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Amazonfund21
3000 USD pro Monat
140%
0
0
USD
1.3K
USD
97
86%
2 861
63%
100%
1.21
0.37
USD
67%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.