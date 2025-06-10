- Crescita
Trade:
2 273
Profit Trade:
1 450 (63.79%)
Loss Trade:
823 (36.21%)
Best Trade:
60.78 USD
Worst Trade:
-85.00 USD
Profitto lordo:
4 692.17 USD (591 204 pips)
Perdita lorda:
-4 160.09 USD (479 654 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (1 023.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 023.31 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
1 131 (49.76%)
Short Trade:
1 142 (50.24%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-1 587.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 587.33 USD (30)
Crescita mensile:
9.32%
Previsione annuale:
113.10%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.35 USD
Massimale:
1 948.96 USD (66.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.55% (1 948.96 USD)
Per equità:
25.48% (334.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|926
|USDJPY
|554
|EURUSD
|493
|GBPUSD
|60
|USDCAD
|45
|EURGBP
|44
|GBPAUD
|38
|NZDJPY
|24
|GBPCAD
|23
|AUDCAD
|19
|NZDUSD
|19
|AUDNZD
|15
|USDCHF
|8
|AUDUSD
|5
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|119
|USDJPY
|119
|EURUSD
|135
|GBPUSD
|408
|USDCAD
|-356
|EURGBP
|193
|GBPAUD
|-450
|NZDJPY
|56
|GBPCAD
|93
|AUDCAD
|78
|NZDUSD
|68
|AUDNZD
|29
|USDCHF
|19
|AUDUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|28K
|USDJPY
|30K
|EURUSD
|17K
|GBPUSD
|41K
|USDCAD
|-26K
|EURGBP
|34K
|GBPAUD
|-50K
|NZDJPY
|8.4K
|GBPCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|4.6K
|USDCHF
|1.6K
|AUDUSD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Best Trade: +60.78 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +1 023.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 587.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
DooFintech-Live 5
|0.26 × 19
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.34 × 71
|
ICMarkets-Live20
|0.34 × 169
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.42 × 12
|
Exness-Real17
|0.42 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.45 × 11
|
Pepperstone-Edge03
|0.50 × 2
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.50 × 18
|
ICMarkets-Live11
|0.50 × 14
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.52 × 69
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
FusionMarkets-Demo
|0.59 × 884
|
Exness-Real14
|0.59 × 211
|
ICMarketsSC-Live22
|0.63 × 273
