Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 3000 USD al mese
crescita dal 2024 54%
Tickmill-Live05
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 273
Profit Trade:
1 450 (63.79%)
Loss Trade:
823 (36.21%)
Best Trade:
60.78 USD
Worst Trade:
-85.00 USD
Profitto lordo:
4 692.17 USD (591 204 pips)
Perdita lorda:
-4 160.09 USD (479 654 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (1 023.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 023.31 USD (37)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.47%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
10 giorni
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
1 131 (49.76%)
Short Trade:
1 142 (50.24%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
0.23 USD
Profitto medio:
3.24 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
30 (-1 587.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 587.33 USD (30)
Crescita mensile:
9.32%
Previsione annuale:
113.10%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.35 USD
Massimale:
1 948.96 USD (66.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.55% (1 948.96 USD)
Per equità:
25.48% (334.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZD 926
USDJPY 554
EURUSD 493
GBPUSD 60
USDCAD 45
EURGBP 44
GBPAUD 38
NZDJPY 24
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
USDCHF 8
AUDUSD 5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZD 119
USDJPY 119
EURUSD 135
GBPUSD 408
USDCAD -356
EURGBP 193
GBPAUD -450
NZDJPY 56
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
USDCHF 19
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZD 28K
USDJPY 30K
EURUSD 17K
GBPUSD 41K
USDCAD -26K
EURGBP 34K
GBPAUD -50K
NZDJPY 8.4K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
USDCHF 1.6K
AUDUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +60.78 USD
Worst Trade: -85 USD
Vincite massime consecutive: 37
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +1 023.31 USD
Massima perdita consecutiva: -1 587.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
ICMarkets-Live11
0.50 × 14
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
395 più
Non ci sono recensioni
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Amazonfund21
3000USD al mese
54%
0
0
USD
1K
USD
83
87%
2 273
63%
100%
1.12
0.23
USD
67%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.