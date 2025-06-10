- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 861
利益トレード:
1 830 (63.96%)
損失トレード:
1 031 (36.04%)
ベストトレード:
60.78 USD
最悪のトレード:
-85.00 USD
総利益:
5 964.09 USD (759 807 pips)
総損失:
-4 909.38 USD (575 276 pips)
最大連続の勝ち:
37 (1 023.31 USD)
最大連続利益:
1 023.31 USD (37)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
1 412 (49.35%)
短いトレード:
1 449 (50.65%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.37 USD
平均利益:
3.26 USD
平均損失:
-4.76 USD
最大連続の負け:
30 (-1 587.33 USD)
最大連続損失:
-1 587.33 USD (30)
月間成長:
10.78%
年間予想:
130.75%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.35 USD
最大の:
1 948.96 USD (66.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.55% (1 948.96 USD)
エクイティによる:
25.48% (334.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1083
|USDJPY
|728
|EURUSD
|550
|GBPUSD
|149
|EURGBP
|66
|NZDJPY
|56
|USDCAD
|45
|GBPAUD
|38
|USDCHF
|35
|AUDCHF
|30
|GBPCAD
|23
|AUDCAD
|19
|NZDUSD
|19
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD
|219
|USDJPY
|201
|EURUSD
|149
|GBPUSD
|453
|EURGBP
|234
|NZDJPY
|164
|USDCAD
|-356
|GBPAUD
|-450
|USDCHF
|81
|AUDCHF
|71
|GBPCAD
|93
|AUDCAD
|78
|NZDUSD
|68
|AUDNZD
|29
|AUDUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD
|47K
|USDJPY
|45K
|EURUSD
|19K
|GBPUSD
|47K
|EURGBP
|37K
|NZDJPY
|25K
|USDCAD
|-26K
|GBPAUD
|-50K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|6.8K
|GBPCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|4.6K
|AUDUSD
|-2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +60.78 USD
最悪のトレード: -85 USD
最大連続の勝ち: 37
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +1 023.31 USD
最大連続損失: -1 587.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-06
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.26 × 19
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.34 × 71
|
ICMarkets-Live20
|0.34 × 169
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.42 × 12
|
Exness-Real17
|0.42 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.45 × 11
|
ICMarkets-Live11
|0.47 × 15
|
Pepperstone-Edge03
|0.50 × 2
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.50 × 18
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.52 × 69
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
FusionMarkets-Demo
|0.59 × 884
|
Exness-Real14
|0.59 × 211
|
ICMarketsSC-Live22
|0.63 × 273
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
3000 USD/月
140%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
97
86%
2 861
63%
100%
1.21
0.37
USD
USD
67%
1:100