シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Amazonfund21
Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
レビュー0件
信頼性
97週間
0 / 0 USD
月額  3000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 140%
Tickmill-Live05
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 861
利益トレード:
1 830 (63.96%)
損失トレード:
1 031 (36.04%)
ベストトレード:
60.78 USD
最悪のトレード:
-85.00 USD
総利益:
5 964.09 USD (759 807 pips)
総損失:
-4 909.38 USD (575 276 pips)
最大連続の勝ち:
37 (1 023.31 USD)
最大連続利益:
1 023.31 USD (37)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
25.64%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
51
平均保有時間:
9 日
リカバリーファクター:
0.54
長いトレード:
1 412 (49.35%)
短いトレード:
1 449 (50.65%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
0.37 USD
平均利益:
3.26 USD
平均損失:
-4.76 USD
最大連続の負け:
30 (-1 587.33 USD)
最大連続損失:
-1 587.33 USD (30)
月間成長:
10.78%
年間予想:
130.75%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
20.35 USD
最大の:
1 948.96 USD (66.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.55% (1 948.96 USD)
エクイティによる:
25.48% (334.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURNZD 1083
USDJPY 728
EURUSD 550
GBPUSD 149
EURGBP 66
NZDJPY 56
USDCAD 45
GBPAUD 38
USDCHF 35
AUDCHF 30
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
AUDUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURNZD 219
USDJPY 201
EURUSD 149
GBPUSD 453
EURGBP 234
NZDJPY 164
USDCAD -356
GBPAUD -450
USDCHF 81
AUDCHF 71
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURNZD 47K
USDJPY 45K
EURUSD 19K
GBPUSD 47K
EURGBP 37K
NZDJPY 25K
USDCAD -26K
GBPAUD -50K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 6.8K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD -2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +60.78 USD
最悪のトレード: -85 USD
最大連続の勝ち: 37
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +1 023.31 USD
最大連続損失: -1 587.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
ICMarkets-Live11
0.47 × 15
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
レビューなし
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Amazonfund21
3000 USD/月
140%
0
0
USD
1.3K
USD
97
86%
2 861
63%
100%
1.21
0.37
USD
67%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください