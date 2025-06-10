SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Amazonfund21
Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 3000 USD par mois
croissance depuis 2024 54%
Tickmill-Live05
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 273
Bénéfice trades:
1 450 (63.79%)
Perte trades:
823 (36.21%)
Meilleure transaction:
60.78 USD
Pire transaction:
-85.00 USD
Bénéfice brut:
4 692.17 USD (591 204 pips)
Perte brute:
-4 160.09 USD (479 654 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (1 023.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 023.31 USD (37)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.47%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
48
Temps de détention moyen:
10 jours
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
1 131 (49.76%)
Courts trades:
1 142 (50.24%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
0.23 USD
Bénéfice moyen:
3.24 USD
Perte moyenne:
-5.05 USD
Pertes consécutives maximales:
30 (-1 587.33 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 587.33 USD (30)
Croissance mensuelle:
9.32%
Prévision annuelle:
113.10%
Algo trading:
87%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.35 USD
Maximal:
1 948.96 USD (66.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.55% (1 948.96 USD)
Par fonds propres:
25.48% (334.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZD 926
USDJPY 554
EURUSD 493
GBPUSD 60
USDCAD 45
EURGBP 44
GBPAUD 38
NZDJPY 24
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
USDCHF 8
AUDUSD 5
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZD 119
USDJPY 119
EURUSD 135
GBPUSD 408
USDCAD -356
EURGBP 193
GBPAUD -450
NZDJPY 56
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
USDCHF 19
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZD 28K
USDJPY 30K
EURUSD 17K
GBPUSD 41K
USDCAD -26K
EURGBP 34K
GBPAUD -50K
NZDJPY 8.4K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
USDCHF 1.6K
AUDUSD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +60.78 USD
Pire transaction: -85 USD
Gains consécutifs maximales: 37
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +1 023.31 USD
Perte consécutive maximale: -1 587.33 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
ICMarkets-Live11
0.50 × 14
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
395 plus...
Aucun avis
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Amazonfund21
3000 USD par mois
54%
0
0
USD
1K
USD
83
87%
2 273
63%
100%
1.12
0.23
USD
67%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.