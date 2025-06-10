- 자본
- 축소
트레이드:
2 925
이익 거래:
1 870 (63.93%)
손실 거래:
1 055 (36.07%)
최고의 거래:
60.78 USD
최악의 거래:
-85.00 USD
총 수익:
6 050.35 USD (771 398 pips)
총 손실:
-4 985.83 USD (584 894 pips)
연속 최대 이익:
37 (1 023.31 USD)
연속 최대 이익:
1 023.31 USD (37)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
25.64%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
65
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
1 444 (49.37%)
숏(주식차입매도):
1 481 (50.63%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.36 USD
평균 이익:
3.24 USD
평균 손실:
-4.73 USD
연속 최대 손실:
30 (-1 587.33 USD)
연속 최대 손실:
-1 587.33 USD (30)
월별 성장률:
4.63%
연간 예측:
56.23%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.35 USD
최대한의:
1 948.96 USD (66.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.55% (1 948.96 USD)
자본금별:
25.48% (334.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1107
|USDJPY
|743
|EURUSD
|559
|GBPUSD
|165
|EURGBP
|66
|NZDJPY
|56
|USDCAD
|45
|GBPAUD
|38
|USDCHF
|35
|AUDCHF
|30
|GBPCAD
|23
|AUDCAD
|19
|NZDUSD
|19
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD
|222
|USDJPY
|203
|EURUSD
|151
|GBPUSD
|456
|EURGBP
|234
|NZDJPY
|164
|USDCAD
|-356
|GBPAUD
|-450
|USDCHF
|81
|AUDCHF
|71
|GBPCAD
|93
|AUDCAD
|78
|NZDUSD
|68
|AUDNZD
|29
|AUDUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD
|48K
|USDJPY
|45K
|EURUSD
|19K
|GBPUSD
|47K
|EURGBP
|37K
|NZDJPY
|25K
|USDCAD
|-26K
|GBPAUD
|-50K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|6.8K
|GBPCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|4.6K
|AUDUSD
|-2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +60.78 USD
최악의 거래: -85 USD
연속 최대 이익: 37
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +1 023.31 USD
연속 최대 손실: -1 587.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-06
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.26 × 19
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.34 × 71
|
ICMarkets-Live20
|0.34 × 169
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.42 × 12
|
Exness-Real17
|0.42 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.45 × 11
|
ICMarkets-Live11
|0.47 × 15
|
Pepperstone-Edge03
|0.50 × 2
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.50 × 18
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.52 × 69
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
FusionMarkets-Demo
|0.59 × 884
|
Exness-Real14
|0.59 × 211
|
ICMarketsSC-Live22
|0.63 × 273
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 3000 USD
142%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
98
86%
2 925
63%
100%
1.21
0.36
USD
USD
67%
1:100