Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
0 리뷰
안정성
98
0 / 0 USD
월별 3000 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 142%
Tickmill-Live05
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 925
이익 거래:
1 870 (63.93%)
손실 거래:
1 055 (36.07%)
최고의 거래:
60.78 USD
최악의 거래:
-85.00 USD
총 수익:
6 050.35 USD (771 398 pips)
총 손실:
-4 985.83 USD (584 894 pips)
연속 최대 이익:
37 (1 023.31 USD)
연속 최대 이익:
1 023.31 USD (37)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
25.64%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
65
평균 유지 시간:
9 일
회복 요인:
0.55
롱(주식매수):
1 444 (49.37%)
숏(주식차입매도):
1 481 (50.63%)
수익 요인:
1.21
기대수익:
0.36 USD
평균 이익:
3.24 USD
평균 손실:
-4.73 USD
연속 최대 손실:
30 (-1 587.33 USD)
연속 최대 손실:
-1 587.33 USD (30)
월별 성장률:
4.63%
연간 예측:
56.23%
Algo 트레이딩:
86%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20.35 USD
최대한의:
1 948.96 USD (66.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.55% (1 948.96 USD)
자본금별:
25.48% (334.46 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURNZD 1107
USDJPY 743
EURUSD 559
GBPUSD 165
EURGBP 66
NZDJPY 56
USDCAD 45
GBPAUD 38
USDCHF 35
AUDCHF 30
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
AUDUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURNZD 222
USDJPY 203
EURUSD 151
GBPUSD 456
EURGBP 234
NZDJPY 164
USDCAD -356
GBPAUD -450
USDCHF 81
AUDCHF 71
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURNZD 48K
USDJPY 45K
EURUSD 19K
GBPUSD 47K
EURGBP 37K
NZDJPY 25K
USDCAD -26K
GBPAUD -50K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 6.8K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD -2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +60.78 USD
최악의 거래: -85 USD
연속 최대 이익: 37
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +1 023.31 USD
연속 최대 손실: -1 587.33 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live05"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
ICMarkets-Live11
0.47 × 15
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
395 더...
리뷰 없음
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.