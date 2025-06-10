СигналыРазделы
Mauro Sousa Nunes

Amazonfund21

Mauro Sousa Nunes
0 отзывов
Надежность
96 недель
0 / 0 USD
Копировать за 3000 USD в месяц
прирост с 2024 140%
Tickmill-Live05
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 851
Прибыльных трейдов:
1 824 (63.97%)
Убыточных трейдов:
1 027 (36.02%)
Лучший трейд:
60.78 USD
Худший трейд:
-85.00 USD
Общая прибыль:
5 952.67 USD (757 871 pips)
Общий убыток:
-4 898.79 USD (573 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (1 023.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 023.31 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
1 406 (49.32%)
Коротких трейдов:
1 445 (50.68%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
3.26 USD
Средний убыток:
-4.77 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-1 587.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 587.33 USD (30)
Прирост в месяц:
14.93%
Годовой прогноз:
181.11%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.35 USD
Максимальная:
1 948.96 USD (66.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.55% (1 948.96 USD)
По эквити:
25.48% (334.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZD 1076
USDJPY 725
EURUSD 550
GBPUSD 149
EURGBP 66
NZDJPY 56
USDCAD 45
GBPAUD 38
USDCHF 35
AUDCHF 30
GBPCAD 23
AUDCAD 19
NZDUSD 19
AUDNZD 15
AUDUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZD 219
USDJPY 201
EURUSD 149
GBPUSD 453
EURGBP 234
NZDJPY 164
USDCAD -356
GBPAUD -450
USDCHF 81
AUDCHF 71
GBPCAD 93
AUDCAD 78
NZDUSD 68
AUDNZD 29
AUDUSD 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZD 47K
USDJPY 44K
EURUSD 19K
GBPUSD 47K
EURGBP 37K
NZDJPY 25K
USDCAD -26K
GBPAUD -50K
USDCHF 7.5K
AUDCHF 6.8K
GBPCAD 14K
AUDCAD 11K
NZDUSD 5.4K
AUDNZD 4.6K
AUDUSD -2.6K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +60.78 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +1 023.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 587.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 4
VTMarkets-Live 2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 2
OEXNLimited-Asia
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-06
0.00 × 2
TradingProInternational-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live23
0.00 × 3
ICMarkets-Live16
0.00 × 7
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 2
DooFintech-Live 5
0.26 × 19
MEXAtlantic-Real-2
0.33 × 3
ICMarkets-Live24
0.34 × 71
ICMarkets-Live20
0.34 × 169
PurpleTradingSC-02Demo
0.42 × 12
Exness-Real17
0.42 × 33
TradeMaxGlobal-Live2
0.45 × 11
ICMarkets-Live11
0.47 × 15
Pepperstone-Edge03
0.50 × 2
FirstPrudentialMarkets-Live
0.50 × 18
FPMarketsLLC-Live4
0.52 × 69
ICMarkets-Live02
0.56 × 217
FusionMarkets-Demo
0.59 × 884
Exness-Real14
0.59 × 211
ICMarketsSC-Live22
0.63 × 273
Нет отзывов
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 10:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.28 11:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 10:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 14:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 01:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 21:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 23:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.29 16:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.42% of days out of 474 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 13:06
A large drawdown may occur on the account again
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Amazonfund21
3000 USD в месяц
140%
0
0
USD
1.3K
USD
96
86%
2 851
63%
100%
1.21
0.37
USD
67%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.