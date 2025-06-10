- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 851
Прибыльных трейдов:
1 824 (63.97%)
Убыточных трейдов:
1 027 (36.02%)
Лучший трейд:
60.78 USD
Худший трейд:
-85.00 USD
Общая прибыль:
5 952.67 USD (757 871 pips)
Общий убыток:
-4 898.79 USD (573 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (1 023.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 023.31 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
25.64%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
97
Ср. время удержания:
9 дней
Фактор восстановления:
0.54
Длинных трейдов:
1 406 (49.32%)
Коротких трейдов:
1 445 (50.68%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.37 USD
Средняя прибыль:
3.26 USD
Средний убыток:
-4.77 USD
Макс. серия проигрышей:
30 (-1 587.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 587.33 USD (30)
Прирост в месяц:
14.93%
Годовой прогноз:
181.11%
Алготрейдинг:
86%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20.35 USD
Максимальная:
1 948.96 USD (66.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.55% (1 948.96 USD)
По эквити:
25.48% (334.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZD
|1076
|USDJPY
|725
|EURUSD
|550
|GBPUSD
|149
|EURGBP
|66
|NZDJPY
|56
|USDCAD
|45
|GBPAUD
|38
|USDCHF
|35
|AUDCHF
|30
|GBPCAD
|23
|AUDCAD
|19
|NZDUSD
|19
|AUDNZD
|15
|AUDUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZD
|219
|USDJPY
|201
|EURUSD
|149
|GBPUSD
|453
|EURGBP
|234
|NZDJPY
|164
|USDCAD
|-356
|GBPAUD
|-450
|USDCHF
|81
|AUDCHF
|71
|GBPCAD
|93
|AUDCAD
|78
|NZDUSD
|68
|AUDNZD
|29
|AUDUSD
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZD
|47K
|USDJPY
|44K
|EURUSD
|19K
|GBPUSD
|47K
|EURGBP
|37K
|NZDJPY
|25K
|USDCAD
|-26K
|GBPAUD
|-50K
|USDCHF
|7.5K
|AUDCHF
|6.8K
|GBPCAD
|14K
|AUDCAD
|11K
|NZDUSD
|5.4K
|AUDNZD
|4.6K
|AUDUSD
|-2.6K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +60.78 USD
Худший трейд: -85 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +1 023.31 USD
Макс. убыток в серии: -1 587.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 4
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 2
|
OEXNLimited-Asia
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-06
|0.00 × 2
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 7
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 2
|
DooFintech-Live 5
|0.26 × 19
|
MEXAtlantic-Real-2
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live24
|0.34 × 71
|
ICMarkets-Live20
|0.34 × 169
|
PurpleTradingSC-02Demo
|0.42 × 12
|
Exness-Real17
|0.42 × 33
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.45 × 11
|
ICMarkets-Live11
|0.47 × 15
|
Pepperstone-Edge03
|0.50 × 2
|
FirstPrudentialMarkets-Live
|0.50 × 18
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.52 × 69
|
ICMarkets-Live02
|0.56 × 217
|
FusionMarkets-Demo
|0.59 × 884
|
Exness-Real14
|0.59 × 211
|
ICMarketsSC-Live22
|0.63 × 273
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
3000 USD в месяц
140%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
96
86%
2 851
63%
100%
1.21
0.37
USD
USD
67%
1:100