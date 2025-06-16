SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MASCOTA COTA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA COTA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 83%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
271
Kârla kapanan işlemler:
177 (65.31%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (34.69%)
En iyi işlem:
38.48 USD
En kötü işlem:
-15.17 USD
Brüt kâr:
465.33 USD (22 721 pips)
Brüt zarar:
-280.41 USD (22 177 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (13.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.54 USD (2)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
69.67%
Maks. mevduat yükü:
25.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
140 (51.66%)
Satış işlemleri:
131 (48.34%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
2.63 USD
Ortalama zarar:
-2.98 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-43.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.75 USD (4)
Aylık büyüme:
13.14%
Yıllık tahmin:
159.46%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.90 USD
Maksimum:
43.75 USD (11.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.59% (43.75 USD)
Varlığa göre:
25.19% (95.12 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 60
GBPCHF 54
USDCAD 46
NZDCAD 45
NZDUSD 35
AUDNZD 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 36
GBPCHF 48
USDCAD 28
NZDCAD 27
NZDUSD 29
AUDNZD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 757
GBPCHF -1.6K
USDCAD -314
NZDCAD 174
NZDUSD 52
AUDNZD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.48 USD
En kötü işlem: -15 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +13.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -43.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EGlobal-Cent5
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.04 × 68
DooFintech-Live 5
0.05 × 22
XMGlobal-Real 18
0.47 × 78
XMGlobal-Real 26
0.50 × 6
XMGlobal-Real 21
0.60 × 48
XMGlobal-Real 9
1.04 × 23
XMGlobal-Real 8
1.60 × 43
Follow trend method.

Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system

İnceleme yok
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 00:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 06:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.10 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.10 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
