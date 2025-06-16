SinaisSeções
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 COTA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
Confiabilidade
38 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 158%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
401
Negociações com lucro:
263 (65.58%)
Negociações com perda:
138 (34.41%)
Melhor negociação:
38.48 USD
Pior negociação:
-15.17 USD
Lucro bruto:
789.99 USD (34 071 pips)
Perda bruta:
-445.88 USD (31 589 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (13.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
45.54 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
71.23%
Depósito máximo carregado:
25.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.87
Negociações longas:
224 (55.86%)
Negociações curtas:
177 (44.14%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
0.86 USD
Lucro médio:
3.00 USD
Perda média:
-3.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-43.75 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.75 USD (4)
Crescimento mensal:
10.90%
Previsão anual:
132.25%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.90 USD
Máximo:
43.75 USD (11.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.59% (43.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.86% (125.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPCHF 89
AUDCAD 76
NZDCAD 71
USDCAD 69
NZDUSD 54
AUDNZD 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPCHF 108
AUDCAD 56
NZDCAD 48
USDCAD 51
NZDUSD 58
AUDNZD 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPCHF 48
AUDCAD 2.1K
NZDCAD -1.5K
USDCAD -366
NZDUSD 935
AUDNZD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.48 USD
Pior negociação: -15 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +13.29 USD
Máxima perda consecutiva: -43.75 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EGlobal-Cent5
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.04 × 68
DooFintech-Live 5
0.05 × 22
XMGlobal-Real 18
0.47 × 78
XMGlobal-Real 26
0.50 × 6
XMGlobal-Real 21
0.60 × 48
XMGlobal-Real 9
1.04 × 23
XMGlobal-Real 8
1.60 × 43
Follow trend method.

Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system

2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 00:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 06:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.10 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.10 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MASCOTAPRO8 COTA
35 USD por mês
158%
0
0
USD
254
USD
38
100%
401
65%
71%
1.77
0.86
USD
27%
1:500
