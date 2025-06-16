СигналыРазделы
MASCOTAPRO8 COTA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 COTA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 отзывов
Надежность
38 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 157%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
400
Прибыльных трейдов:
262 (65.50%)
Убыточных трейдов:
138 (34.50%)
Лучший трейд:
38.48 USD
Худший трейд:
-15.17 USD
Общая прибыль:
789.24 USD (33 968 pips)
Общий убыток:
-445.88 USD (31 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (13.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.54 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
71.23%
Макс. загрузка депозита:
25.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.85
Длинных трейдов:
224 (56.00%)
Коротких трейдов:
176 (44.00%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-43.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.75 USD (4)
Прирост в месяц:
12.28%
Годовой прогноз:
148.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.90 USD
Максимальная:
43.75 USD (11.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.59% (43.75 USD)
По эквити:
26.86% (125.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPCHF 89
AUDCAD 76
NZDCAD 71
USDCAD 68
NZDUSD 54
AUDNZD 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPCHF 108
AUDCAD 56
NZDCAD 48
USDCAD 50
NZDUSD 58
AUDNZD 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPCHF 48
AUDCAD 2.1K
NZDCAD -1.5K
USDCAD -469
NZDUSD 935
AUDNZD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.48 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.29 USD
Макс. убыток в серии: -43.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EGlobal-Cent5
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.04 × 68
DooFintech-Live 5
0.05 × 22
XMGlobal-Real 18
0.47 × 78
XMGlobal-Real 26
0.50 × 6
XMGlobal-Real 21
0.60 × 48
XMGlobal-Real 9
1.04 × 23
XMGlobal-Real 8
1.60 × 43
Follow trend method.

Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system

Нет отзывов
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 00:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 06:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.10 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.10 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MASCOTAPRO8 COTA
35 USD в месяц
157%
0
0
USD
253
USD
38
100%
400
65%
71%
1.77
0.86
USD
27%
1:500
