Всего трейдов:
400
Прибыльных трейдов:
262 (65.50%)
Убыточных трейдов:
138 (34.50%)
Лучший трейд:
38.48 USD
Худший трейд:
-15.17 USD
Общая прибыль:
789.24 USD (33 968 pips)
Общий убыток:
-445.88 USD (31 589 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (13.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
45.54 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
71.23%
Макс. загрузка депозита:
25.50%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.85
Длинных трейдов:
224 (56.00%)
Коротких трейдов:
176 (44.00%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
0.86 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-3.23 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-43.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.75 USD (4)
Прирост в месяц:
12.28%
Годовой прогноз:
148.97%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.90 USD
Максимальная:
43.75 USD (11.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.59% (43.75 USD)
По эквити:
26.86% (125.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|89
|AUDCAD
|76
|NZDCAD
|71
|USDCAD
|68
|NZDUSD
|54
|AUDNZD
|42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPCHF
|108
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|48
|USDCAD
|50
|NZDUSD
|58
|AUDNZD
|23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPCHF
|48
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-469
|NZDUSD
|935
|AUDNZD
|1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.48 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +13.29 USD
Макс. убыток в серии: -43.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
EGlobal-Cent5
|0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
|0.04 × 68
DooFintech-Live 5
|0.05 × 22
XMGlobal-Real 18
|0.47 × 78
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 6
XMGlobal-Real 21
|0.60 × 48
XMGlobal-Real 9
|1.04 × 23
XMGlobal-Real 8
|1.60 × 43
Follow trend method.
Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system
