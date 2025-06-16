SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MASCOTA COTA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA COTA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 35 USD al mese
crescita dal 2025 83%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
271
Profit Trade:
177 (65.31%)
Loss Trade:
94 (34.69%)
Best Trade:
38.48 USD
Worst Trade:
-15.17 USD
Profitto lordo:
465.33 USD (22 721 pips)
Perdita lorda:
-280.41 USD (22 177 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (13.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
69.67%
Massimo carico di deposito:
25.50%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
24 ore
Fattore di recupero:
4.23
Long Trade:
140 (51.66%)
Short Trade:
131 (48.34%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
0.68 USD
Profitto medio:
2.63 USD
Perdita media:
-2.98 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-43.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-43.75 USD (4)
Crescita mensile:
13.14%
Previsione annuale:
159.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.90 USD
Massimale:
43.75 USD (11.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.59% (43.75 USD)
Per equità:
25.19% (95.12 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 60
GBPCHF 54
USDCAD 46
NZDCAD 45
NZDUSD 35
AUDNZD 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 36
GBPCHF 48
USDCAD 28
NZDCAD 27
NZDUSD 29
AUDNZD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 757
GBPCHF -1.6K
USDCAD -314
NZDCAD 174
NZDUSD 52
AUDNZD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.48 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +13.29 USD
Massima perdita consecutiva: -43.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.04 × 68
DooFintech-Live 5
0.05 × 22
XMGlobal-Real 18
0.47 × 78
XMGlobal-Real 26
0.50 × 6
XMGlobal-Real 21
0.60 × 48
XMGlobal-Real 9
1.04 × 23
XMGlobal-Real 8
1.60 × 43
Follow trend method.

Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system

Non ci sono recensioni
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 00:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 06:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.10 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.10 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MASCOTA COTA
35USD al mese
83%
0
0
USD
407
USD
25
100%
271
65%
70%
1.65
0.68
USD
25%
1:500
