Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 COTA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
38 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 160%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
406
Gewinntrades:
265 (65.27%)
Verlusttrades:
141 (34.73%)
Bester Trade:
38.48 USD
Schlechtester Trade:
-15.17 USD
Bruttoprofit:
798.02 USD (34 401 pips)
Bruttoverlust:
-451.90 USD (32 395 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (13.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
45.54 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
71.23%
Max deposit load:
25.50%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.91
Long-Positionen:
224 (55.17%)
Short-Positionen:
182 (44.83%)
Profit-Faktor:
1.77
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.20 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-43.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.75 USD (4)
Wachstum pro Monat :
10.41%
Jahresprognose:
126.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.90 USD
Maximaler:
43.75 USD (11.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.59% (43.75 USD)
Kapital:
26.86% (125.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPCHF 90
AUDCAD 80
NZDCAD 71
USDCAD 69
NZDUSD 54
AUDNZD 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPCHF 110
AUDCAD 57
NZDCAD 48
USDCAD 51
NZDUSD 58
AUDNZD 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPCHF 147
AUDCAD 1.5K
NZDCAD -1.5K
USDCAD -366
NZDUSD 935
AUDNZD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +38.48 USD
Schlechtester Trade: -15 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +13.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -43.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EGlobal-Cent5
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.04 × 68
DooFintech-Live 5
0.05 × 22
XMGlobal-Real 18
0.47 × 78
XMGlobal-Real 26
0.50 × 6
XMGlobal-Real 21
0.60 × 48
XMGlobal-Real 9
1.04 × 23
XMGlobal-Real 8
1.60 × 43
Follow trend method.

Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system

Keine Bewertungen
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 00:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 06:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.10 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.10 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
