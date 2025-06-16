SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MASCOTA COTA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTA COTA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 83%
XMGlobal-Real 8
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
271
Bénéfice trades:
177 (65.31%)
Perte trades:
94 (34.69%)
Meilleure transaction:
38.48 USD
Pire transaction:
-15.17 USD
Bénéfice brut:
465.33 USD (22 721 pips)
Perte brute:
-280.41 USD (22 177 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (13.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.54 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
69.67%
Charge de dépôt maximale:
25.50%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
4.23
Longs trades:
140 (51.66%)
Courts trades:
131 (48.34%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
2.63 USD
Perte moyenne:
-2.98 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-43.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.75 USD (4)
Croissance mensuelle:
13.14%
Prévision annuelle:
159.46%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.90 USD
Maximal:
43.75 USD (11.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.59% (43.75 USD)
Par fonds propres:
25.19% (95.12 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 60
GBPCHF 54
USDCAD 46
NZDCAD 45
NZDUSD 35
AUDNZD 31
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 36
GBPCHF 48
USDCAD 28
NZDCAD 27
NZDUSD 29
AUDNZD 16
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 757
GBPCHF -1.6K
USDCAD -314
NZDCAD 174
NZDUSD 52
AUDNZD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.48 USD
Pire transaction: -15 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +13.29 USD
Perte consécutive maximale: -43.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EGlobal-Cent5
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.04 × 68
DooFintech-Live 5
0.05 × 22
XMGlobal-Real 18
0.47 × 78
XMGlobal-Real 26
0.50 × 6
XMGlobal-Real 21
0.60 × 48
XMGlobal-Real 9
1.04 × 23
XMGlobal-Real 8
1.60 × 43
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Follow trend method.

Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system

Aucun avis
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 00:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 06:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.10 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.10 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MASCOTA COTA
35 USD par mois
83%
0
0
USD
407
USD
25
100%
271
65%
70%
1.65
0.68
USD
25%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.