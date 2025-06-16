- 자본
- 축소
트레이드:
407
이익 거래:
266 (65.35%)
손실 거래:
141 (34.64%)
최고의 거래:
38.48 USD
최악의 거래:
-15.17 USD
총 수익:
798.75 USD (34 501 pips)
총 손실:
-451.90 USD (32 395 pips)
연속 최대 이익:
16 (13.29 USD)
연속 최대 이익:
45.54 USD (2)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
69.48%
최대 입금량:
25.50%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.93
롱(주식매수):
225 (55.28%)
숏(주식차입매도):
182 (44.72%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
3.00 USD
평균 손실:
-3.20 USD
연속 최대 손실:
4 (-43.75 USD)
연속 최대 손실:
-43.75 USD (4)
월별 성장률:
7.30%
연간 예측:
88.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.90 USD
최대한의:
43.75 USD (11.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.59% (43.75 USD)
자본금별:
26.86% (125.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|90
|AUDCAD
|81
|NZDCAD
|71
|USDCAD
|69
|NZDUSD
|54
|AUDNZD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPCHF
|110
|AUDCAD
|57
|NZDCAD
|48
|USDCAD
|51
|NZDUSD
|58
|AUDNZD
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPCHF
|147
|AUDCAD
|1.6K
|NZDCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-366
|NZDUSD
|935
|AUDNZD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.48 USD
최악의 거래: -15 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +13.29 USD
연속 최대 손실: -43.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Follow trend method.
Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
161%
0
0
USD
USD
257
USD
USD
39
100%
407
65%
69%
1.76
0.85
USD
USD
27%
1:500