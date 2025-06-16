- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
401
利益トレード:
263 (65.58%)
損失トレード:
138 (34.41%)
ベストトレード:
38.48 USD
最悪のトレード:
-15.17 USD
総利益:
789.99 USD (34 071 pips)
総損失:
-445.88 USD (31 589 pips)
最大連続の勝ち:
16 (13.29 USD)
最大連続利益:
45.54 USD (2)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
71.23%
最大入金額:
25.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
7.87
長いトレード:
224 (55.86%)
短いトレード:
177 (44.14%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
0.86 USD
平均利益:
3.00 USD
平均損失:
-3.23 USD
最大連続の負け:
4 (-43.75 USD)
最大連続損失:
-43.75 USD (4)
月間成長:
10.90%
年間予想:
132.25%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.90 USD
最大の:
43.75 USD (11.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.59% (43.75 USD)
エクイティによる:
26.86% (125.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|89
|AUDCAD
|76
|NZDCAD
|71
|USDCAD
|69
|NZDUSD
|54
|AUDNZD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPCHF
|108
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|48
|USDCAD
|51
|NZDUSD
|58
|AUDNZD
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPCHF
|48
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-366
|NZDUSD
|935
|AUDNZD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 27
|0.04 × 68
|
DooFintech-Live 5
|0.05 × 22
|
XMGlobal-Real 18
|0.47 × 78
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 6
|
XMGlobal-Real 21
|0.60 × 48
|
XMGlobal-Real 9
|1.04 × 23
|
XMGlobal-Real 8
|1.60 × 43
Follow trend method.
Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system
レビューなし
