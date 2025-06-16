- Incremento
Total de Trades:
401
Transacciones Rentables:
263 (65.58%)
Transacciones Irrentables:
138 (34.41%)
Mejor transacción:
38.48 USD
Peor transacción:
-15.17 USD
Beneficio Bruto:
789.99 USD (34 071 pips)
Pérdidas Brutas:
-445.88 USD (31 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (13.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.54 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
71.23%
Carga máxima del depósito:
25.50%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.87
Transacciones Largas:
224 (55.86%)
Transacciones Cortas:
177 (44.14%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
0.86 USD
Beneficio medio:
3.00 USD
Pérdidas medias:
-3.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-43.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.75 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.90%
Pronóstico anual:
132.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.90 USD
Máxima:
43.75 USD (11.59%)
Reducción relativa:
De balance:
11.59% (43.75 USD)
De fondos:
26.86% (125.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|89
|AUDCAD
|76
|NZDCAD
|71
|USDCAD
|69
|NZDUSD
|54
|AUDNZD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPCHF
|108
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|48
|USDCAD
|51
|NZDUSD
|58
|AUDNZD
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPCHF
|48
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-366
|NZDUSD
|935
|AUDNZD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +38.48 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +13.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.75 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 12
|
HFMarketsSV-Live Server 5
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 27
|0.04 × 68
|
DooFintech-Live 5
|0.05 × 22
|
XMGlobal-Real 18
|0.47 × 78
|
XMGlobal-Real 26
|0.50 × 6
|
XMGlobal-Real 21
|0.60 × 48
|
XMGlobal-Real 9
|1.04 × 23
|
XMGlobal-Real 8
|1.60 × 43
Follow trend method.
Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system
