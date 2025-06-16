SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MASCOTAPRO8 COTA
Ery Ersad Wahyu Djunaedi

MASCOTAPRO8 COTA

Ery Ersad Wahyu Djunaedi
0 comentarios
Fiabilidad
38 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD al mes
incremento desde 2025 158%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
401
Transacciones Rentables:
263 (65.58%)
Transacciones Irrentables:
138 (34.41%)
Mejor transacción:
38.48 USD
Peor transacción:
-15.17 USD
Beneficio Bruto:
789.99 USD (34 071 pips)
Pérdidas Brutas:
-445.88 USD (31 589 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (13.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
45.54 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
71.23%
Carga máxima del depósito:
25.50%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.87
Transacciones Largas:
224 (55.86%)
Transacciones Cortas:
177 (44.14%)
Factor de Beneficio:
1.77
Beneficio Esperado:
0.86 USD
Beneficio medio:
3.00 USD
Pérdidas medias:
-3.23 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-43.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.75 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.90%
Pronóstico anual:
132.25%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.90 USD
Máxima:
43.75 USD (11.59%)
Reducción relativa:
De balance:
11.59% (43.75 USD)
De fondos:
26.86% (125.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPCHF 89
AUDCAD 76
NZDCAD 71
USDCAD 69
NZDUSD 54
AUDNZD 42
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPCHF 108
AUDCAD 56
NZDCAD 48
USDCAD 51
NZDUSD 58
AUDNZD 23
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPCHF 48
AUDCAD 2.1K
NZDCAD -1.5K
USDCAD -366
NZDUSD 935
AUDNZD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +38.48 USD
Peor transacción: -15 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +13.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -43.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EGlobal-Cent5
0.00 × 12
HFMarketsSV-Live Server 5
0.00 × 2
XMGlobal-Real 27
0.04 × 68
DooFintech-Live 5
0.05 × 22
XMGlobal-Real 18
0.47 × 78
XMGlobal-Real 26
0.50 × 6
XMGlobal-Real 21
0.60 × 48
XMGlobal-Real 9
1.04 × 23
XMGlobal-Real 8
1.60 × 43
Follow trend method.

Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system

No hay comentarios
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 00:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.17 12:03
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 23:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 13:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.16 13:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.10 06:07
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.10 06:07
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.10 06:07
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
