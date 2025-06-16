- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
400
盈利交易:
262 (65.50%)
亏损交易:
138 (34.50%)
最好交易:
38.48 USD
最差交易:
-15.17 USD
毛利:
789.24 USD (33 968 pips)
毛利亏损:
-445.88 USD (31 589 pips)
最大连续赢利:
16 (13.29 USD)
最大连续盈利:
45.54 USD (2)
夏普比率:
0.16
交易活动:
71.23%
最大入金加载:
25.50%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.85
长期交易:
224 (56.00%)
短期交易:
176 (44.00%)
利润因子:
1.77
预期回报:
0.86 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-3.23 USD
最大连续失误:
4 (-43.75 USD)
最大连续亏损:
-43.75 USD (4)
每月增长:
12.28%
年度预测:
148.97%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4.90 USD
最大值:
43.75 USD (11.59%)
相对跌幅:
结余:
11.59% (43.75 USD)
净值:
26.86% (125.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPCHF
|89
|AUDCAD
|76
|NZDCAD
|71
|USDCAD
|68
|NZDUSD
|54
|AUDNZD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPCHF
|108
|AUDCAD
|56
|NZDCAD
|48
|USDCAD
|50
|NZDUSD
|58
|AUDNZD
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPCHF
|48
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|-1.5K
|USDCAD
|-469
|NZDUSD
|935
|AUDNZD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.48 USD
最差交易: -15 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +13.29 USD
最大连续亏损: -43.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Follow trend method.
Combo betwen Expert Advisor and techinical analys system
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
157%
0
0
USD
USD
253
USD
USD
38
100%
400
65%
71%
1.77
0.86
USD
USD
27%
1:500