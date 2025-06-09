SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Friday FX Project
Rezki Handoyo

Friday FX Project

Rezki Handoyo
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 92%
Exness-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 321
Kârla kapanan işlemler:
1 690 (72.81%)
Zararla kapanan işlemler:
631 (27.19%)
En iyi işlem:
204.33 USD
En kötü işlem:
-54.72 USD
Brüt kâr:
5 246.22 USD (243 902 pips)
Brüt zarar:
-3 179.84 USD (225 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (46.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.74 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
124
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.70
Alış işlemleri:
1 259 (54.24%)
Satış işlemleri:
1 062 (45.76%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
3.10 USD
Ortalama zarar:
-5.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-16.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.15 USD (12)
Aylık büyüme:
9.90%
Yıllık tahmin:
120.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.88 USD
Maksimum:
237.56 USD (7.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.14% (237.56 USD)
Varlığa göre:
37.57% (1 221.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 935
EURUSD 902
EURGBP 484
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 700
EURUSD 890
EURGBP 476
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.2K
EURUSD 11K
EURGBP 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +204.33 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +46.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.34 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMI-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 17
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 9
Axi-US12-Live
0.00 × 1
509 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Copy without vps Exness Social Trading
İnceleme yok
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 00:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Friday FX Project
Ayda 30 USD
92%
0
0
USD
3K
USD
19
99%
2 321
72%
100%
1.64
0.89
USD
38%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.