İşlemler:
2 321
Kârla kapanan işlemler:
1 690 (72.81%)
Zararla kapanan işlemler:
631 (27.19%)
En iyi işlem:
204.33 USD
En kötü işlem:
-54.72 USD
Brüt kâr:
5 246.22 USD (243 902 pips)
Brüt zarar:
-3 179.84 USD (225 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (46.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
304.74 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
39.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
124
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.70
Alış işlemleri:
1 259 (54.24%)
Satış işlemleri:
1 062 (45.76%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
0.89 USD
Ortalama kâr:
3.10 USD
Ortalama zarar:
-5.04 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-16.34 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-233.15 USD (12)
Aylık büyüme:
9.90%
Yıllık tahmin:
120.06%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
44.88 USD
Maksimum:
237.56 USD (7.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.14% (237.56 USD)
Varlığa göre:
37.57% (1 221.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|935
|EURUSD
|902
|EURGBP
|484
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|700
|EURUSD
|890
|EURGBP
|476
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|11K
|EURGBP
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +204.33 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +46.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.34 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 9
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
92%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
19
99%
2 321
72%
100%
1.64
0.89
USD
USD
38%
1:200