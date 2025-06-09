SegnaliSezioni
Rezki Handoyo

Friday FX Project

Rezki Handoyo
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 92%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 321
Profit Trade:
1 690 (72.81%)
Loss Trade:
631 (27.19%)
Best Trade:
204.33 USD
Worst Trade:
-54.72 USD
Profitto lordo:
5 246.22 USD (243 902 pips)
Perdita lorda:
-3 179.84 USD (225 247 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (46.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.74 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.13%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
124
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.70
Long Trade:
1 259 (54.24%)
Short Trade:
1 062 (45.76%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-5.04 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-16.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.15 USD (12)
Crescita mensile:
9.90%
Previsione annuale:
120.06%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.88 USD
Massimale:
237.56 USD (7.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.14% (237.56 USD)
Per equità:
37.57% (1 221.92 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 935
EURUSD 902
EURGBP 484
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 700
EURUSD 890
EURGBP 476
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.2K
EURUSD 11K
EURGBP 4.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +204.33 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +46.62 USD
Massima perdita consecutiva: -16.34 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GMI-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 17
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 9
Axi-US12-Live
0.00 × 1
509 più
Copy without vps Exness Social Trading
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 00:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Friday FX Project
30USD al mese
92%
0
0
USD
3K
USD
19
99%
2 321
72%
100%
1.64
0.89
USD
38%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.