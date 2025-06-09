- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 321
Profit Trade:
1 690 (72.81%)
Loss Trade:
631 (27.19%)
Best Trade:
204.33 USD
Worst Trade:
-54.72 USD
Profitto lordo:
5 246.22 USD (243 902 pips)
Perdita lorda:
-3 179.84 USD (225 247 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (46.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
304.74 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
39.13%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
124
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
8.70
Long Trade:
1 259 (54.24%)
Short Trade:
1 062 (45.76%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
3.10 USD
Perdita media:
-5.04 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-16.34 USD)
Massima perdita consecutiva:
-233.15 USD (12)
Crescita mensile:
9.90%
Previsione annuale:
120.06%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
44.88 USD
Massimale:
237.56 USD (7.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.14% (237.56 USD)
Per equità:
37.57% (1 221.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|935
|EURUSD
|902
|EURGBP
|484
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|700
|EURUSD
|890
|EURGBP
|476
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.2K
|EURUSD
|11K
|EURGBP
|4.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +204.33 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +46.62 USD
Massima perdita consecutiva: -16.34 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
AM-Live2
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 5
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real20
|0.00 × 17
|
AltairInc-Live
|0.00 × 1
|
AlgoGlobal-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 1
|
NgelPartners-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
TradersGlobalGroup-Live 2
|0.00 × 9
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
509 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Copy without vps Exness Social Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
92%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
19
99%
2 321
72%
100%
1.64
0.89
USD
USD
38%
1:200