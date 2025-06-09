SignauxSections
Rezki Handoyo

Friday FX Project

Rezki Handoyo
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 93%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 318
Bénéfice trades:
1 688 (72.82%)
Perte trades:
630 (27.18%)
Meilleure transaction:
204.33 USD
Pire transaction:
-54.72 USD
Bénéfice brut:
5 243.55 USD (243 704 pips)
Perte brute:
-3 168.94 USD (224 158 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (46.62 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
304.74 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
39.13%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
119
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.73
Longs trades:
1 258 (54.27%)
Courts trades:
1 060 (45.73%)
Facteur de profit:
1.65
Rendement attendu:
0.90 USD
Bénéfice moyen:
3.11 USD
Perte moyenne:
-5.03 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-16.34 USD)
Perte consécutive maximale:
-233.15 USD (12)
Croissance mensuelle:
10.30%
Prévision annuelle:
124.96%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
44.88 USD
Maximal:
237.56 USD (7.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.14% (237.56 USD)
Par fonds propres:
37.57% (1 221.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 935
EURUSD 901
EURGBP 482
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 700
EURUSD 901
EURGBP 474
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.2K
EURUSD 12K
EURGBP 3.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +204.33 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +46.62 USD
Perte consécutive maximale: -16.34 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live12
0.00 × 6
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
AM-Live2
0.00 × 3
Just2Trade-Real2
0.00 × 5
OANDA-v20 Live
0.00 × 4
Exness-Real20
0.00 × 17
AltairInc-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
TradersGlobalGroup-Live 2
0.00 × 9
Axi-US12-Live
0.00 × 1
509 plus...
Copy without vps Exness Social Trading
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 00:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Friday FX Project
30 USD par mois
93%
0
0
USD
3K
USD
19
99%
2 318
72%
100%
1.65
0.90
USD
38%
1:200
Copier

