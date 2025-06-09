Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMI-Live12 0.00 × 6 ICMarkets-Live05 0.00 × 4 ICMarkets-Live08 0.00 × 2 AM-Live2 0.00 × 3 Just2Trade-Real2 0.00 × 5 OANDA-v20 Live 0.00 × 4 Exness-Real20 0.00 × 17 AltairInc-Live 0.00 × 1 AlgoGlobal-Real 0.00 × 1 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 ICMarkets-Live07 0.00 × 2 InvestAZ-REAL 0.00 × 1 BenchMark-Real 0.00 × 1 NgelPartners-Live 0.00 × 1 ICMarkets-Live10 0.00 × 3 Lucrorfx-Live 0.00 × 5 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 1 LiteFinance-ECN2.com 0.00 × 1 FXOpenUK-Real1 0.00 × 2 LandFX-Live 0.00 × 1 Eightcap-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live09 0.00 × 1 TradersGlobalGroup-Live 2 0.00 × 9 Axi-US12-Live 0.00 × 1 509 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou