СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Friday FX Project
Rezki Handoyo

Friday FX Project

Rezki Handoyo
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 160%
Exness-Real
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 535
Прибыльных трейдов:
2 569 (72.67%)
Убыточных трейдов:
966 (27.33%)
Лучший трейд:
204.33 USD
Худший трейд:
-54.72 USD
Общая прибыль:
7 341.56 USD (370 975 pips)
Общий убыток:
-4 346.95 USD (316 864 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (46.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
304.74 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
39.13%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
94
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
12.61
Длинных трейдов:
1 880 (53.18%)
Коротких трейдов:
1 655 (46.82%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
0.85 USD
Средняя прибыль:
2.86 USD
Средний убыток:
-4.50 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-16.34 USD)
Макс. убыток в серии:
-233.15 USD (12)
Прирост в месяц:
11.75%
Годовой прогноз:
142.60%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
44.88 USD
Максимальная:
237.56 USD (7.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.14% (237.56 USD)
По эквити:
37.57% (1 221.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 1459
EURUSD 1330
EURGBP 745
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 959
EURUSD 1.3K
EURGBP 757
EURJPY -1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 14K
EURUSD 25K
EURGBP 16K
EURJPY -19
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +204.33 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +46.62 USD
Макс. убыток в серии: -16.34 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live10
0.00 × 3
JFD-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 30
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
LandFX-Live
0.00 × 1
Pepperstone-01
0.00 × 5
HFMarketsSV-Live Server
0.00 × 2
Eightcap-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
NgelPartners-Live
0.00 × 1
Panteon-Server
0.00 × 4
Exness-Real14
0.00 × 1
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
EBCGroup-Live
0.00 × 12
Activtrades-5
0.00 × 5
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
AlgoGlobal-Real
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 15
0.00 × 3
QuantixFS-Live2
0.00 × 1
Exness-Real30
0.00 × 1
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
еще 515...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

💸 Effortless Trading Starts Here: Copy Trading Revolutionized

Are you ready to dive into the world of trading but don't have the time or technical know-how? Our Copy Trading service makes it simple, profitable, and accessible to everyone.

Here’s why thousands are joining us:

  • 🚫 No VPS Required: Forget the technical setup and monthly VPS costs. Our system runs seamlessly without it, saving you time and money.

  • 💰 Low Entry Barrier: Trading should be for everyone. Start your investment journey with a minimum deposit of only $10.

  • 🗓 Proven Track Record: Our strategy has been delivering results reliably since May 2025. Join a system with a solid history.

  • ⏱ Truly Passive Income: Simply connect your account and let our expert traders execute the trades for you automatically.

Stop watching from the sidelines. Start earning with a reliable system (https://social-trading.exness.com/strategy/110417598/a/j5j5j5j5?sharer=trader)


Нет отзывов
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.12 10:30
No swaps are charged
2025.11.04 12:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.15 02:37
No swaps are charged
2025.10.15 02:37
No swaps are charged
2025.10.14 08:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged
2025.07.25 15:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.25 04:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.10 11:00
No swaps are charged
2025.07.04 16:07
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 00:01
No swaps are charged on the signal account
2025.06.09 16:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Friday FX Project
30 USD в месяц
160%
0
0
USD
3K
USD
32
99%
3 535
72%
100%
1.68
0.85
USD
38%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.