Lee Keng Loong Sherman

HFMarkets

Lee Keng Loong Sherman
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
251
Kârla kapanan işlemler:
225 (89.64%)
Zararla kapanan işlemler:
26 (10.36%)
En iyi işlem:
1 331.50 USD
En kötü işlem:
-419.48 USD
Brüt kâr:
6 936.15 USD (13 054 pips)
Brüt zarar:
-3 898.28 USD (12 937 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (897.29 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 807.33 USD (28)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
84.17%
Maks. mevduat yükü:
6.83%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
2.54
Alış işlemleri:
123 (49.00%)
Satış işlemleri:
128 (51.00%)
Kâr faktörü:
1.78
Beklenen getiri:
12.10 USD
Ortalama kâr:
30.83 USD
Ortalama zarar:
-149.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 195.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 195.86 USD (4)
Aylık büyüme:
2.36%
Yıllık tahmin:
28.60%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
606.54 USD
Maksimum:
1 195.86 USD (35.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.91% (1 195.86 USD)
Varlığa göre:
13.83% (4 227.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCADr 99
AUDCADr 90
AUDNZDr 62
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCADr 1.2K
AUDCADr 1.1K
AUDNZDr 721
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCADr -2.2K
AUDCADr 3.7K
AUDNZDr -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 331.50 USD
En kötü işlem: -419 USD
Maksimum ardışık kazanç: 28
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +897.29 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 195.86 USD

2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 06:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 04:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 03:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 04:00
Share of trading days is too low
2025.06.10 04:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 13:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
