SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HFMarkets
Lee Keng Loong Sherman

HFMarkets

Lee Keng Loong Sherman
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 14%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
251
Profit Trade:
225 (89.64%)
Loss Trade:
26 (10.36%)
Best Trade:
1 331.50 USD
Worst Trade:
-419.48 USD
Profitto lordo:
6 936.15 USD (13 054 pips)
Perdita lorda:
-3 898.28 USD (12 937 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (897.29 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 807.33 USD (28)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
84.17%
Massimo carico di deposito:
6.83%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
123 (49.00%)
Short Trade:
128 (51.00%)
Fattore di profitto:
1.78
Profitto previsto:
12.10 USD
Profitto medio:
30.83 USD
Perdita media:
-149.93 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 195.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 195.86 USD (4)
Crescita mensile:
2.36%
Previsione annuale:
28.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
606.54 USD
Massimale:
1 195.86 USD (35.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.91% (1 195.86 USD)
Per equità:
13.83% (4 227.52 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCADr 99
AUDCADr 90
AUDNZDr 62
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCADr 1.2K
AUDCADr 1.1K
AUDNZDr 721
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCADr -2.2K
AUDCADr 3.7K
AUDNZDr -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 331.50 USD
Worst Trade: -419 USD
Vincite massime consecutive: 28
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +897.29 USD
Massima perdita consecutiva: -1 195.86 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 06:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 04:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 03:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 04:00
Share of trading days is too low
2025.06.10 04:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 13:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HFMarkets
30USD al mese
14%
0
0
USD
33K
USD
16
100%
251
89%
84%
1.77
12.10
USD
14%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.