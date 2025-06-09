SignauxSections
Lee Keng Loong Sherman

HFMarkets

Lee Keng Loong Sherman
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 14%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
251
Bénéfice trades:
225 (89.64%)
Perte trades:
26 (10.36%)
Meilleure transaction:
1 331.50 USD
Pire transaction:
-419.48 USD
Bénéfice brut:
6 936.15 USD (13 054 pips)
Perte brute:
-3 898.28 USD (12 937 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (897.29 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 807.33 USD (28)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
84.17%
Charge de dépôt maximale:
6.83%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
2.54
Longs trades:
123 (49.00%)
Courts trades:
128 (51.00%)
Facteur de profit:
1.78
Rendement attendu:
12.10 USD
Bénéfice moyen:
30.83 USD
Perte moyenne:
-149.93 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-1 195.86 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 195.86 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.36%
Prévision annuelle:
28.60%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
606.54 USD
Maximal:
1 195.86 USD (35.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.91% (1 195.86 USD)
Par fonds propres:
13.83% (4 227.52 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCADr 99
AUDCADr 90
AUDNZDr 62
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCADr 1.2K
AUDCADr 1.1K
AUDNZDr 721
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCADr -2.2K
AUDCADr 3.7K
AUDNZDr -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 331.50 USD
Pire transaction: -419 USD
Gains consécutifs maximales: 28
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +897.29 USD
Perte consécutive maximale: -1 195.86 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.12 05:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.08.27 06:00
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.21 10:11
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 06:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.17 21:00
No swaps are charged
2025.07.09 10:57
No swaps are charged on the signal account
2025.06.20 04:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.13 03:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 04:00
Share of trading days is too low
2025.06.10 04:00
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 13:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 13:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
