Lee Keng Loong Sherman

HFMarkets

Lee Keng Loong Sherman
0 comentarios
Fiabilidad
29 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
510
Transacciones Rentables:
458 (89.80%)
Transacciones Irrentables:
52 (10.20%)
Mejor transacción:
2 711.75 USD
Peor transacción:
-713.78 USD
Beneficio Bruto:
16 487.98 USD (26 959 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (897.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 149.63 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
84.58%
Carga máxima del depósito:
13.63%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
2.57
Transacciones Largas:
235 (46.08%)
Transacciones Cortas:
275 (53.92%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
14.17 USD
Beneficio medio:
36.00 USD
Pérdidas medias:
-178.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-2 816.57 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 816.57 USD (5)
Crecimiento al mes:
3.86%
Pronóstico anual:
46.86%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
606.54 USD
Máxima:
2 816.57 USD (47.35%)
Reducción relativa:
De balance:
8.50% (2 816.57 USD)
De fondos:
26.87% (8 895.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NZDCADr 201
AUDCADr 171
AUDNZDr 138
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NZDCADr 2.9K
AUDCADr 2.6K
AUDNZDr 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NZDCADr 155
AUDCADr 6.1K
AUDNZDr -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 711.75 USD
Peor transacción: -714 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +897.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 816.57 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.15 15:03
