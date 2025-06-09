- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
506
盈利交易:
454 (89.72%)
亏损交易:
52 (10.28%)
最好交易:
2 711.75 USD
最差交易:
-713.78 USD
毛利:
16 435.73 USD (26 829 pips)
毛利亏损:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
最大连续赢利:
58 (897.29 USD)
最大连续盈利:
3 149.63 USD (12)
夏普比率:
0.07
交易活动:
84.58%
最大入金加载:
13.63%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
1 一天
采收率:
2.55
长期交易:
234 (46.25%)
短期交易:
272 (53.75%)
利润因子:
1.77
预期回报:
14.18 USD
平均利润:
36.20 USD
平均损失:
-178.10 USD
最大连续失误:
5 (-2 816.57 USD)
最大连续亏损:
-2 816.57 USD (5)
每月增长:
3.79%
年度预测:
45.93%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
606.54 USD
最大值:
2 816.57 USD (47.35%)
相对跌幅:
结余:
8.50% (2 816.57 USD)
净值:
26.87% (8 895.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADr
|200
|AUDCADr
|169
|AUDNZDr
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADr
|2.9K
|AUDCADr
|2.6K
|AUDNZDr
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADr
|111
|AUDCADr
|6.1K
|AUDNZDr
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 711.75 USD
最差交易: -714 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +897.29 USD
最大连续亏损: -2 816.57 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
28%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
29
100%
506
89%
85%
1.77
14.18
USD
USD
27%
1:500