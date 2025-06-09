- Crescimento
Negociações:
510
Negociações com lucro:
458 (89.80%)
Negociações com perda:
52 (10.20%)
Melhor negociação:
2 711.75 USD
Pior negociação:
-713.78 USD
Lucro bruto:
16 487.98 USD (26 959 pips)
Perda bruta:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (897.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 149.63 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
84.58%
Depósito máximo carregado:
13.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.57
Negociações longas:
235 (46.08%)
Negociações curtas:
275 (53.92%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
14.17 USD
Lucro médio:
36.00 USD
Perda média:
-178.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 816.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 816.57 USD (5)
Crescimento mensal:
3.86%
Previsão anual:
46.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
606.54 USD
Máximo:
2 816.57 USD (47.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.50% (2 816.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.87% (8 895.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NZDCADr
|201
|AUDCADr
|171
|AUDNZDr
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NZDCADr
|2.9K
|AUDCADr
|2.6K
|AUDNZDr
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NZDCADr
|155
|AUDCADr
|6.1K
|AUDNZDr
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 711.75 USD
Pior negociação: -714 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +897.29 USD
Máxima perda consecutiva: -2 816.57 USD
