SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / HFMarkets
Lee Keng Loong Sherman

HFMarkets

Lee Keng Loong Sherman
0 comentários
Confiabilidade
29 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
510
Negociações com lucro:
458 (89.80%)
Negociações com perda:
52 (10.20%)
Melhor negociação:
2 711.75 USD
Pior negociação:
-713.78 USD
Lucro bruto:
16 487.98 USD (26 959 pips)
Perda bruta:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (897.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 149.63 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
84.58%
Depósito máximo carregado:
13.63%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.57
Negociações longas:
235 (46.08%)
Negociações curtas:
275 (53.92%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
14.17 USD
Lucro médio:
36.00 USD
Perda média:
-178.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-2 816.57 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 816.57 USD (5)
Crescimento mensal:
3.86%
Previsão anual:
46.86%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
606.54 USD
Máximo:
2 816.57 USD (47.35%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.50% (2 816.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.87% (8 895.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NZDCADr 201
AUDCADr 171
AUDNZDr 138
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NZDCADr 2.9K
AUDCADr 2.6K
AUDNZDr 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NZDCADr 155
AUDCADr 6.1K
AUDNZDr -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 711.75 USD
Pior negociação: -714 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +897.29 USD
Máxima perda consecutiva: -2 816.57 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.15 15:03
No swaps are charged
2025.12.15 15:03
No swaps are charged
2025.12.12 16:32
No swaps are charged on the signal account
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.08 14:36
No swaps are charged
2025.12.03 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.11 08:20
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 23:38
No swaps are charged
2025.11.04 23:38
No swaps are charged
2025.11.04 16:10
No swaps are charged on the signal account
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.06 07:38
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.10.03 07:53
No swaps are charged
2025.09.25 02:31
No swaps are charged on the signal account
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
HFMarkets
30 USD por mês
28%
0
0
USD
37K
USD
29
100%
510
89%
85%
1.78
14.17
USD
27%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.