- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
510
利益トレード:
458 (89.80%)
損失トレード:
52 (10.20%)
ベストトレード:
2 711.75 USD
最悪のトレード:
-713.78 USD
総利益:
16 487.98 USD (26 959 pips)
総損失:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
最大連続の勝ち:
58 (897.29 USD)
最大連続利益:
3 149.63 USD (12)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
84.58%
最大入金額:
13.63%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
2.57
長いトレード:
235 (46.08%)
短いトレード:
275 (53.92%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
14.17 USD
平均利益:
36.00 USD
平均損失:
-178.10 USD
最大連続の負け:
5 (-2 816.57 USD)
最大連続損失:
-2 816.57 USD (5)
月間成長:
3.86%
年間予想:
46.86%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
606.54 USD
最大の:
2 816.57 USD (47.35%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.50% (2 816.57 USD)
エクイティによる:
26.87% (8 895.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCADr
|201
|AUDCADr
|171
|AUDNZDr
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCADr
|2.9K
|AUDCADr
|2.6K
|AUDNZDr
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCADr
|155
|AUDCADr
|6.1K
|AUDNZDr
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 711.75 USD
最悪のトレード: -714 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +897.29 USD
最大連続損失: -2 816.57 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
28%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
29
100%
510
89%
85%
1.78
14.17
USD
USD
27%
1:500