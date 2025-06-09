СигналыРазделы
Lee Keng Loong Sherman

HFMarkets

Lee Keng Loong Sherman
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
505
Прибыльных трейдов:
453 (89.70%)
Убыточных трейдов:
52 (10.30%)
Лучший трейд:
2 711.75 USD
Худший трейд:
-713.78 USD
Общая прибыль:
16 428.09 USD (26 810 pips)
Общий убыток:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (897.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 149.63 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
84.58%
Макс. загрузка депозита:
13.63%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.54
Длинных трейдов:
234 (46.34%)
Коротких трейдов:
271 (53.66%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
14.19 USD
Средняя прибыль:
36.27 USD
Средний убыток:
-178.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 816.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 816.57 USD (5)
Прирост в месяц:
3.85%
Годовой прогноз:
46.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
606.54 USD
Максимальная:
2 816.57 USD (47.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.50% (2 816.57 USD)
По эквити:
26.87% (8 895.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDCADr 200
AUDCADr 168
AUDNZDr 137
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDCADr 2.9K
AUDCADr 2.6K
AUDNZDr 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDCADr 111
AUDCADr 6.1K
AUDNZDr -4.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 711.75 USD
Худший трейд: -714 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +897.29 USD
Макс. убыток в серии: -2 816.57 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HFMarkets
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
37K
USD
29
100%
505
89%
85%
1.77
14.19
USD
27%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.