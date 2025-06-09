- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
505
Прибыльных трейдов:
453 (89.70%)
Убыточных трейдов:
52 (10.30%)
Лучший трейд:
2 711.75 USD
Худший трейд:
-713.78 USD
Общая прибыль:
16 428.09 USD (26 810 pips)
Общий убыток:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (897.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 149.63 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
84.58%
Макс. загрузка депозита:
13.63%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
2.54
Длинных трейдов:
234 (46.34%)
Коротких трейдов:
271 (53.66%)
Профит фактор:
1.77
Мат. ожидание:
14.19 USD
Средняя прибыль:
36.27 USD
Средний убыток:
-178.10 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-2 816.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 816.57 USD (5)
Прирост в месяц:
3.85%
Годовой прогноз:
46.66%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
606.54 USD
Максимальная:
2 816.57 USD (47.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.50% (2 816.57 USD)
По эквити:
26.87% (8 895.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDCADr
|200
|AUDCADr
|168
|AUDNZDr
|137
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDCADr
|2.9K
|AUDCADr
|2.6K
|AUDNZDr
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDCADr
|111
|AUDCADr
|6.1K
|AUDNZDr
|-4.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 711.75 USD
Худший трейд: -714 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +897.29 USD
Макс. убыток в серии: -2 816.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
29
100%
505
89%
85%
1.77
14.19
USD
USD
27%
1:500