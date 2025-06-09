SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / HFMarkets
Lee Keng Loong Sherman

HFMarkets

Lee Keng Loong Sherman
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
514
Gewinntrades:
462 (89.88%)
Verlusttrades:
52 (10.12%)
Bester Trade:
2 711.75 USD
Schlechtester Trade:
-713.78 USD
Bruttoprofit:
16 526.65 USD (27 063 pips)
Bruttoverlust:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (897.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 149.63 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
84.58%
Max deposit load:
13.63%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
2.58
Long-Positionen:
235 (45.72%)
Short-Positionen:
279 (54.28%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
14.14 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-178.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-2 816.57 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 816.57 USD (5)
Wachstum pro Monat :
3.53%
Jahresprognose:
42.77%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
606.54 USD
Maximaler:
2 816.57 USD (47.35%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.50% (2 816.57 USD)
Kapital:
26.87% (8 895.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NZDCADr 201
AUDCADr 174
AUDNZDr 139
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NZDCADr 2.9K
AUDCADr 2.6K
AUDNZDr 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NZDCADr 155
AUDCADr 6.2K
AUDNZDr -4.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 711.75 USD
Schlechtester Trade: -714 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +897.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 816.57 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
