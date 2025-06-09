- 자본
- 축소
트레이드:
531
이익 거래:
479 (90.20%)
손실 거래:
52 (9.79%)
최고의 거래:
2 711.75 USD
최악의 거래:
-713.78 USD
총 수익:
16 760.17 USD (27 628 pips)
총 손실:
-9 261.12 USD (24 811 pips)
연속 최대 이익:
58 (897.29 USD)
연속 최대 이익:
3 149.63 USD (12)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
85.58%
최대 입금량:
13.63%
최근 거래:
50 분 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.66
롱(주식매수):
239 (45.01%)
숏(주식차입매도):
292 (54.99%)
수익 요인:
1.81
기대수익:
14.12 USD
평균 이익:
34.99 USD
평균 손실:
-178.10 USD
연속 최대 손실:
5 (-2 816.57 USD)
연속 최대 손실:
-2 816.57 USD (5)
월별 성장률:
3.03%
연간 예측:
36.82%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
606.54 USD
최대한의:
2 816.57 USD (47.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.50% (2 816.57 USD)
자본금별:
26.87% (8 895.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NZDCADr
|208
|AUDCADr
|180
|AUDNZDr
|143
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NZDCADr
|3K
|AUDCADr
|2.7K
|AUDNZDr
|1.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NZDCADr
|456
|AUDCADr
|6.3K
|AUDNZDr
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 711.75 USD
최악의 거래: -714 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +897.29 USD
연속 최대 손실: -2 816.57 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
29%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
31
100%
531
90%
86%
1.80
14.12
USD
USD
27%
1:500