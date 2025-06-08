SinyallerBölümler
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 6%
Exness-Real18
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
611 (68.96%)
Zararla kapanan işlemler:
275 (31.04%)
En iyi işlem:
28.64 USD
En kötü işlem:
-13.38 USD
Brüt kâr:
689.85 USD (85 405 pips)
Brüt zarar:
-576.31 USD (93 696 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (4.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
85.11%
Maks. mevduat yükü:
10.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
354 (39.95%)
Satış işlemleri:
532 (60.05%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-2.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-126.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.83 USD (15)
Aylık büyüme:
-1.77%
Yıllık tahmin:
-21.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.15 USD
Maksimum:
135.71 USD (6.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.29% (135.71 USD)
Varlığa göre:
37.63% (763.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURNZDm 395
AUDNZDm 250
EURAUDm 241
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURNZDm 69
AUDNZDm -24
EURAUDm 69
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURNZDm -7.6K
AUDNZDm -9.3K
EURAUDm 8.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.64 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +4.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.83 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 02:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 01:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
