İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
611 (68.96%)
Zararla kapanan işlemler:
275 (31.04%)
En iyi işlem:
28.64 USD
En kötü işlem:
-13.38 USD
Brüt kâr:
689.85 USD (85 405 pips)
Brüt zarar:
-576.31 USD (93 696 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (4.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
91.25 USD (4)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
85.11%
Maks. mevduat yükü:
10.94%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.84
Alış işlemleri:
354 (39.95%)
Satış işlemleri:
532 (60.05%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
1.13 USD
Ortalama zarar:
-2.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-126.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-126.83 USD (15)
Aylık büyüme:
-1.77%
Yıllık tahmin:
-21.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
32.15 USD
Maksimum:
135.71 USD (6.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.29% (135.71 USD)
Varlığa göre:
37.63% (763.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURNZDm
|395
|AUDNZDm
|250
|EURAUDm
|241
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURNZDm
|69
|AUDNZDm
|-24
|EURAUDm
|69
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURNZDm
|-7.6K
|AUDNZDm
|-9.3K
|EURAUDm
|8.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28.64 USD
En kötü işlem: -13 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +4.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -126.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
İnceleme yok