Signale / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
0 Bewertungen
36 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -21%
Exness-Real18
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 669
Gewinntrades:
1 147 (68.72%)
Verlusttrades:
522 (31.28%)
Bester Trade:
31.57 USD
Schlechtester Trade:
-54.97 USD
Bruttoprofit:
1 415.94 USD (176 322 pips)
Bruttoverlust:
-1 729.85 USD (261 835 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (8.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
141.55 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
85.16%
Max deposit load:
17.17%
Letzter Trade:
6 Minuten
Trades pro Woche:
66
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.38
Long-Positionen:
776 (46.49%)
Short-Positionen:
893 (53.51%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.19 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-731.29 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-731.29 USD (24)
Wachstum pro Monat :
7.38%
Jahresprognose:
89.60%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
603.70 USD
Maximaler:
818.95 USD (37.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
38.43% (818.52 USD)
Kapital:
51.61% (1 047.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURNZDm 764
EURAUDm 536
AUDNZDm 369
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURNZDm -526
EURAUDm 205
AUDNZDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURNZDm -93K
EURAUDm 20K
AUDNZDm -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.57 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 24
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -731.29 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
