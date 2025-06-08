- 成長
トレード:
1 647
利益トレード:
1 135 (68.91%)
損失トレード:
512 (31.09%)
ベストトレード:
31.57 USD
最悪のトレード:
-54.97 USD
総利益:
1 389.61 USD (173 122 pips)
総損失:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
最大連続の勝ち:
29 (8.93 USD)
最大連続利益:
141.55 USD (10)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
85.16%
最大入金額:
17.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
75
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
754 (45.78%)
短いトレード:
893 (54.22%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
1.22 USD
平均損失:
-3.34 USD
最大連続の負け:
24 (-731.29 USD)
最大連続損失:
-731.29 USD (24)
月間成長:
7.03%
年間予想:
85.29%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
603.70 USD
最大の:
818.95 USD (37.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.43% (818.52 USD)
エクイティによる:
51.61% (1 047.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZDm
|742
|EURAUDm
|536
|AUDNZDm
|369
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZDm
|-532
|EURAUDm
|205
|AUDNZDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZDm
|-93K
|EURAUDm
|20K
|AUDNZDm
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
ベストトレード: +31.57 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +8.93 USD
最大連続損失: -731.29 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
レビューなし
