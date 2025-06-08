シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
レビュー0件
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -22%
Exness-Real18
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 647
利益トレード:
1 135 (68.91%)
損失トレード:
512 (31.09%)
ベストトレード:
31.57 USD
最悪のトレード:
-54.97 USD
総利益:
1 389.61 USD (173 122 pips)
総損失:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
最大連続の勝ち:
29 (8.93 USD)
最大連続利益:
141.55 USD (10)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
85.16%
最大入金額:
17.17%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
75
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.39
長いトレード:
754 (45.78%)
短いトレード:
893 (54.22%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.19 USD
平均利益:
1.22 USD
平均損失:
-3.34 USD
最大連続の負け:
24 (-731.29 USD)
最大連続損失:
-731.29 USD (24)
月間成長:
7.03%
年間予想:
85.29%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
603.70 USD
最大の:
818.95 USD (37.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
38.43% (818.52 USD)
エクイティによる:
51.61% (1 047.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURNZDm 742
EURAUDm 536
AUDNZDm 369
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURNZDm -532
EURAUDm 205
AUDNZDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURNZDm -93K
EURAUDm 20K
AUDNZDm -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.57 USD
最悪のトレード: -55 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +8.93 USD
最大連続損失: -731.29 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
レビューなし
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください