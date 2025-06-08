- 자본
- 축소
트레이드:
1 787
이익 거래:
1 228 (68.71%)
손실 거래:
559 (31.28%)
최고의 거래:
31.57 USD
최악의 거래:
-54.97 USD
총 수익:
1 498.18 USD (187 701 pips)
총 손실:
-1 777.25 USD (269 120 pips)
연속 최대 이익:
29 (8.93 USD)
연속 최대 이익:
141.55 USD (10)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
85.16%
최대 입금량:
17.17%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
83
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.34
롱(주식매수):
875 (48.96%)
숏(주식차입매도):
912 (51.04%)
수익 요인:
0.84
기대수익:
-0.16 USD
평균 이익:
1.22 USD
평균 손실:
-3.18 USD
연속 최대 손실:
24 (-731.29 USD)
연속 최대 손실:
-731.29 USD (24)
월별 성장률:
9.25%
연간 예측:
112.20%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
603.70 USD
최대한의:
818.95 USD (37.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.43% (818.52 USD)
자본금별:
51.61% (1 047.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZDm
|821
|EURAUDm
|597
|AUDNZDm
|369
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZDm
|-510
|EURAUDm
|224
|AUDNZDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZDm
|-91K
|EURAUDm
|22K
|AUDNZDm
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.57 USD
최악의 거래: -55 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 24
연속 최대 이익: +8.93 USD
연속 최대 손실: -731.29 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
