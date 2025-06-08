- Incremento
Total de Trades:
1 647
Transacciones Rentables:
1 135 (68.91%)
Transacciones Irrentables:
512 (31.09%)
Mejor transacción:
31.57 USD
Peor transacción:
-54.97 USD
Beneficio Bruto:
1 389.61 USD (173 122 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (8.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.55 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
85.16%
Carga máxima del depósito:
17.17%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
144
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
754 (45.78%)
Transacciones Cortas:
893 (54.22%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-0.19 USD
Beneficio medio:
1.22 USD
Pérdidas medias:
-3.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-731.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-731.29 USD (24)
Crecimiento al mes:
8.48%
Pronóstico anual:
102.85%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
603.70 USD
Máxima:
818.95 USD (37.25%)
Reducción relativa:
De balance:
38.43% (818.52 USD)
De fondos:
51.61% (1 047.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURNZDm
|742
|EURAUDm
|536
|AUDNZDm
|369
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURNZDm
|-532
|EURAUDm
|205
|AUDNZDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURNZDm
|-93K
|EURAUDm
|20K
|AUDNZDm
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.57 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +8.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -731.29 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-22%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
35
99%
1 647
68%
85%
0.81
-0.19
USD
USD
52%
1:400