Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
0 comentarios
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -22%
Exness-Real18
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 647
Transacciones Rentables:
1 135 (68.91%)
Transacciones Irrentables:
512 (31.09%)
Mejor transacción:
31.57 USD
Peor transacción:
-54.97 USD
Beneficio Bruto:
1 389.61 USD (173 122 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (8.93 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
141.55 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
85.16%
Carga máxima del depósito:
17.17%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
144
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
754 (45.78%)
Transacciones Cortas:
893 (54.22%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-0.19 USD
Beneficio medio:
1.22 USD
Pérdidas medias:
-3.34 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-731.29 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-731.29 USD (24)
Crecimiento al mes:
8.48%
Pronóstico anual:
102.85%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
603.70 USD
Máxima:
818.95 USD (37.25%)
Reducción relativa:
De balance:
38.43% (818.52 USD)
De fondos:
51.61% (1 047.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZDm 742
EURAUDm 536
AUDNZDm 369
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZDm -532
EURAUDm 205
AUDNZDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZDm -93K
EURAUDm 20K
AUDNZDm -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.57 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 24
Beneficio máximo consecutivo: +8.93 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -731.29 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.