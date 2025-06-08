SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 6%
Exness-Real18
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
886
Bénéfice trades:
611 (68.96%)
Perte trades:
275 (31.04%)
Meilleure transaction:
28.64 USD
Pire transaction:
-13.38 USD
Bénéfice brut:
689.85 USD (85 405 pips)
Perte brute:
-576.31 USD (93 696 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (4.49 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
91.25 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
85.11%
Charge de dépôt maximale:
10.94%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.84
Longs trades:
354 (39.95%)
Courts trades:
532 (60.05%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
0.13 USD
Bénéfice moyen:
1.13 USD
Perte moyenne:
-2.10 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-126.83 USD)
Perte consécutive maximale:
-126.83 USD (15)
Croissance mensuelle:
-1.77%
Prévision annuelle:
-21.52%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
32.15 USD
Maximal:
135.71 USD (6.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.29% (135.71 USD)
Par fonds propres:
36.79% (746.29 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURNZDm 395
AUDNZDm 250
EURAUDm 241
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURNZDm 69
AUDNZDm -24
EURAUDm 69
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURNZDm -7.6K
AUDNZDm -9.3K
EURAUDm 8.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28.64 USD
Pire transaction: -13 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +4.49 USD
Perte consécutive maximale: -126.83 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
Aucun avis
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 02:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 02:57
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 00:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 04:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 11:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.12 07:41
No swaps are charged
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
No swaps are charged on the signal account
2025.08.06 07:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 01:06
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.95% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 15:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
2025.08.04 12:24
No swaps are charged
