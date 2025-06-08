- Прирост
Всего трейдов:
1 647
Прибыльных трейдов:
1 135 (68.91%)
Убыточных трейдов:
512 (31.09%)
Лучший трейд:
31.57 USD
Худший трейд:
-54.97 USD
Общая прибыль:
1 389.61 USD (173 122 pips)
Общий убыток:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (8.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.55 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
85.16%
Макс. загрузка депозита:
17.17%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
754 (45.78%)
Коротких трейдов:
893 (54.22%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-3.34 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-731.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-731.29 USD (24)
Прирост в месяц:
8.48%
Годовой прогноз:
102.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
603.70 USD
Максимальная:
818.95 USD (37.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.43% (818.52 USD)
По эквити:
51.61% (1 047.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURNZDm
|742
|EURAUDm
|536
|AUDNZDm
|369
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURNZDm
|-532
|EURAUDm
|205
|AUDNZDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURNZDm
|-93K
|EURAUDm
|20K
|AUDNZDm
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +31.57 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +8.93 USD
Макс. убыток в серии: -731.29 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
