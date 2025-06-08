СигналыРазделы
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
0 отзывов
35 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -22%
Exness-Real18
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 647
Прибыльных трейдов:
1 135 (68.91%)
Убыточных трейдов:
512 (31.09%)
Лучший трейд:
31.57 USD
Худший трейд:
-54.97 USD
Общая прибыль:
1 389.61 USD (173 122 pips)
Общий убыток:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (8.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
141.55 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
85.16%
Макс. загрузка депозита:
17.17%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
142
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.39
Длинных трейдов:
754 (45.78%)
Коротких трейдов:
893 (54.22%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.19 USD
Средняя прибыль:
1.22 USD
Средний убыток:
-3.34 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-731.29 USD)
Макс. убыток в серии:
-731.29 USD (24)
Прирост в месяц:
8.48%
Годовой прогноз:
102.85%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
603.70 USD
Максимальная:
818.95 USD (37.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.43% (818.52 USD)
По эквити:
51.61% (1 047.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURNZDm 742
EURAUDm 536
AUDNZDm 369
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURNZDm -532
EURAUDm 205
AUDNZDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURNZDm -93K
EURAUDm 20K
AUDNZDm -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.57 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 24
Макс. прибыль в серии: +8.93 USD
Макс. убыток в серии: -731.29 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.