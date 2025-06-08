信号部分
信号 / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
0条评论
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -22%
Exness-Real18
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 647
盈利交易:
1 135 (68.91%)
亏损交易:
512 (31.09%)
最好交易:
31.57 USD
最差交易:
-54.97 USD
毛利:
1 389.61 USD (173 122 pips)
毛利亏损:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
最大连续赢利:
29 (8.93 USD)
最大连续盈利:
141.55 USD (10)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
85.16%
最大入金加载:
17.17%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
143
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.39
长期交易:
754 (45.78%)
短期交易:
893 (54.22%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
1.22 USD
平均损失:
-3.34 USD
最大连续失误:
24 (-731.29 USD)
最大连续亏损:
-731.29 USD (24)
每月增长:
8.48%
年度预测:
102.85%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
603.70 USD
最大值:
818.95 USD (37.25%)
相对跌幅:
结余:
38.43% (818.52 USD)
净值:
51.61% (1 047.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURNZDm 742
EURAUDm 536
AUDNZDm 369
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURNZDm -532
EURAUDm 205
AUDNZDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURNZDm -93K
EURAUDm 20K
AUDNZDm -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.57 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 24
最大连续盈利: +8.93 USD
最大连续亏损: -731.29 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
没有评论
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD
每月30 USD
-22%
0
0
USD
2K
USD
35
99%
1 647
68%
85%
0.81
-0.19
USD
52%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载