- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
886
Profit Trade:
611 (68.96%)
Loss Trade:
275 (31.04%)
Best Trade:
28.64 USD
Worst Trade:
-13.38 USD
Profitto lordo:
689.85 USD (85 405 pips)
Perdita lorda:
-576.31 USD (93 696 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
85.11%
Massimo carico di deposito:
10.94%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
354 (39.95%)
Short Trade:
532 (60.05%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-126.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.83 USD (15)
Crescita mensile:
-1.77%
Previsione annuale:
-21.52%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.15 USD
Massimale:
135.71 USD (6.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.29% (135.71 USD)
Per equità:
37.63% (763.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZDm
|395
|AUDNZDm
|250
|EURAUDm
|241
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZDm
|69
|AUDNZDm
|-24
|EURAUDm
|69
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZDm
|-7.6K
|AUDNZDm
|-9.3K
|EURAUDm
|8.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.64 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +4.49 USD
Massima perdita consecutiva: -126.83 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
Non ci sono recensioni