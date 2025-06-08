SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 6%
Exness-Real18
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
886
Profit Trade:
611 (68.96%)
Loss Trade:
275 (31.04%)
Best Trade:
28.64 USD
Worst Trade:
-13.38 USD
Profitto lordo:
689.85 USD (85 405 pips)
Perdita lorda:
-576.31 USD (93 696 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (4.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
91.25 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
85.11%
Massimo carico di deposito:
10.94%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.84
Long Trade:
354 (39.95%)
Short Trade:
532 (60.05%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
0.13 USD
Profitto medio:
1.13 USD
Perdita media:
-2.10 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-126.83 USD)
Massima perdita consecutiva:
-126.83 USD (15)
Crescita mensile:
-1.77%
Previsione annuale:
-21.52%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
32.15 USD
Massimale:
135.71 USD (6.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.29% (135.71 USD)
Per equità:
37.63% (763.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURNZDm 395
AUDNZDm 250
EURAUDm 241
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURNZDm 69
AUDNZDm -24
EURAUDm 69
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURNZDm -7.6K
AUDNZDm -9.3K
EURAUDm 8.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.64 USD
Worst Trade: -13 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +4.49 USD
Massima perdita consecutiva: -126.83 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
