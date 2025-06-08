- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 647
Negociações com lucro:
1 135 (68.91%)
Negociações com perda:
512 (31.09%)
Melhor negociação:
31.57 USD
Pior negociação:
-54.97 USD
Lucro bruto:
1 389.61 USD (173 122 pips)
Perda bruta:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (8.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.55 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
85.16%
Depósito máximo carregado:
17.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
75
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
754 (45.78%)
Negociações curtas:
893 (54.22%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
1.22 USD
Perda média:
-3.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-731.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-731.29 USD (24)
Crescimento mensal:
7.03%
Previsão anual:
85.29%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
603.70 USD
Máximo:
818.95 USD (37.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.43% (818.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.61% (1 047.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURNZDm
|742
|EURAUDm
|536
|AUDNZDm
|369
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURNZDm
|-532
|EURAUDm
|205
|AUDNZDm
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURNZDm
|-93K
|EURAUDm
|20K
|AUDNZDm
|-13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.57 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +8.93 USD
Máxima perda consecutiva: -731.29 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-22%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
35
99%
1 647
68%
85%
0.81
-0.19
USD
USD
52%
1:400