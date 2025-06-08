SinaisSeções
Fajli Mustafa

AutoScalper AUDNZD EURNZD EURAUD

Fajli Mustafa
0 comentários
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -22%
Exness-Real18
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 647
Negociações com lucro:
1 135 (68.91%)
Negociações com perda:
512 (31.09%)
Melhor negociação:
31.57 USD
Pior negociação:
-54.97 USD
Lucro bruto:
1 389.61 USD (173 122 pips)
Perda bruta:
-1 710.19 USD (258 459 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (8.93 USD)
Máximo lucro consecutivo:
141.55 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
85.16%
Depósito máximo carregado:
17.17%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
75
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.39
Negociações longas:
754 (45.78%)
Negociações curtas:
893 (54.22%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.19 USD
Lucro médio:
1.22 USD
Perda média:
-3.34 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-731.29 USD)
Máxima perda consecutiva:
-731.29 USD (24)
Crescimento mensal:
7.03%
Previsão anual:
85.29%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
603.70 USD
Máximo:
818.95 USD (37.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
38.43% (818.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
51.61% (1 047.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURNZDm 742
EURAUDm 536
AUDNZDm 369
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURNZDm -532
EURAUDm 205
AUDNZDm 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURNZDm -93K
EURAUDm 20K
AUDNZDm -13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.57 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 24
Máximo lucro consecutivo: +8.93 USD
Máxima perda consecutiva: -731.29 USD

EA AutoScalper for AUDNZD, EURNZD & EURAUD
Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 04:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 02:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 09:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 04:47
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 05:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.11 02:01
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
2025.10.27 07:13
No swaps are charged
