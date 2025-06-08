- Büyüme
İşlemler:
1 039
Kârla kapanan işlemler:
764 (73.53%)
Zararla kapanan işlemler:
275 (26.47%)
En iyi işlem:
46.78 USD
En kötü işlem:
-31.88 USD
Brüt kâr:
706.92 USD (72 929 pips)
Brüt zarar:
-966.34 USD (115 694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (8.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.56 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
79.46%
Maks. mevduat yükü:
8.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
552 (53.13%)
Satış işlemleri:
487 (46.87%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-3.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-414.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-414.31 USD (18)
Aylık büyüme:
-2.27%
Yıllık tahmin:
-27.59%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
340.54 USD
Maksimum:
577.55 USD (26.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.04% (577.55 USD)
Varlığa göre:
42.05% (850.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|427
|AUDUSDm
|335
|GBPNZDm
|277
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSDm
|-250
|AUDUSDm
|115
|GBPNZDm
|-124
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSDm
|-24K
|AUDUSDm
|11K
|GBPNZDm
|-30K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
En iyi işlem: +46.78 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +8.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -414.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
İnceleme yok
