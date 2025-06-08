SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
Fajli Mustafa

AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD

Fajli Mustafa
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -15%
Exness-Real4
1:400
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 039
Kârla kapanan işlemler:
764 (73.53%)
Zararla kapanan işlemler:
275 (26.47%)
En iyi işlem:
46.78 USD
En kötü işlem:
-31.88 USD
Brüt kâr:
706.92 USD (72 929 pips)
Brüt zarar:
-966.34 USD (115 694 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (8.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.56 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
79.46%
Maks. mevduat yükü:
8.62%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
103
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
552 (53.13%)
Satış işlemleri:
487 (46.87%)
Kâr faktörü:
0.73
Beklenen getiri:
-0.25 USD
Ortalama kâr:
0.93 USD
Ortalama zarar:
-3.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-414.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-414.31 USD (18)
Aylık büyüme:
-2.27%
Yıllık tahmin:
-27.59%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
340.54 USD
Maksimum:
577.55 USD (26.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.04% (577.55 USD)
Varlığa göre:
42.05% (850.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSDm 427
AUDUSDm 335
GBPNZDm 277
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSDm -250
AUDUSDm 115
GBPNZDm -124
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSDm -24K
AUDUSDm 11K
GBPNZDm -30K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.78 USD
En kötü işlem: -32 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +8.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -414.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
İnceleme yok
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
Ayda 30 USD
-15%
0
0
USD
2.1K
USD
19
99%
1 039
73%
79%
0.73
-0.25
USD
42%
1:400
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.