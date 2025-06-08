- Incremento
Total de Trades:
2 421
Transacciones Rentables:
1 765 (72.90%)
Transacciones Irrentables:
656 (27.10%)
Mejor transacción:
46.78 USD
Peor transacción:
-31.88 USD
Beneficio Bruto:
1 667.10 USD (182 413 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 469.72 USD (178 761 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (8.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.56 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
74.38%
Carga máxima del depósito:
8.62%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
101
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.34
Transacciones Largas:
1 315 (54.32%)
Transacciones Cortas:
1 106 (45.68%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
0.94 USD
Pérdidas medias:
-2.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-414.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-414.31 USD (18)
Crecimiento al mes:
8.93%
Pronóstico anual:
108.33%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
340.54 USD
Máxima:
577.55 USD (26.14%)
Reducción relativa:
De balance:
27.04% (577.55 USD)
De fondos:
42.05% (850.97 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|1014
|GBPNZDm
|770
|AUDUSDm
|637
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSDm
|-49
|GBPNZDm
|24
|AUDUSDm
|223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSDm
|-7.7K
|GBPNZDm
|-8.3K
|AUDUSDm
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +46.78 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +8.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -414.31 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
No hay comentarios
30 USD al mes
7%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
32
99%
2 421
72%
74%
1.13
0.08
USD
USD
42%
1:400