Señales / MetaTrader 4 / AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
Fajli Mustafa

AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD

Fajli Mustafa
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 7%
Exness-Real4
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 421
Transacciones Rentables:
1 765 (72.90%)
Transacciones Irrentables:
656 (27.10%)
Mejor transacción:
46.78 USD
Peor transacción:
-31.88 USD
Beneficio Bruto:
1 667.10 USD (182 413 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 469.72 USD (178 761 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (8.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.56 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
74.38%
Carga máxima del depósito:
8.62%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
101
Tiempo medio de espera:
22 horas
Factor de Recuperación:
0.34
Transacciones Largas:
1 315 (54.32%)
Transacciones Cortas:
1 106 (45.68%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
0.08 USD
Beneficio medio:
0.94 USD
Pérdidas medias:
-2.24 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-414.31 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-414.31 USD (18)
Crecimiento al mes:
8.93%
Pronóstico anual:
108.33%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
340.54 USD
Máxima:
577.55 USD (26.14%)
Reducción relativa:
De balance:
27.04% (577.55 USD)
De fondos:
42.05% (850.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDm 1014
GBPNZDm 770
AUDUSDm 637
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDm -49
GBPNZDm 24
AUDUSDm 223
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDm -7.7K
GBPNZDm -8.3K
AUDUSDm 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.78 USD
Peor transacción: -32 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +8.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -414.31 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
30 USD al mes
7%
0
0
USD
2K
USD
32
99%
2 421
72%
74%
1.13
0.08
USD
42%
1:400
