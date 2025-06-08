SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
Fajli Mustafa

AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD

Fajli Mustafa
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 7%
Exness-Real4
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 421
Negociações com lucro:
1 765 (72.90%)
Negociações com perda:
656 (27.10%)
Melhor negociação:
46.78 USD
Pior negociação:
-31.88 USD
Lucro bruto:
1 667.10 USD (182 413 pips)
Perda bruta:
-1 469.72 USD (178 761 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (8.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.56 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
74.38%
Depósito máximo carregado:
8.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
101
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
1 315 (54.32%)
Negociações curtas:
1 106 (45.68%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
0.94 USD
Perda média:
-2.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-414.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-414.31 USD (18)
Crescimento mensal:
8.93%
Previsão anual:
108.33%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
340.54 USD
Máximo:
577.55 USD (26.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.04% (577.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.05% (850.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDm 1014
GBPNZDm 770
AUDUSDm 637
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDm -49
GBPNZDm 24
AUDUSDm 223
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDm -7.7K
GBPNZDm -8.3K
AUDUSDm 20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.78 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +8.04 USD
Máxima perda consecutiva: -414.31 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
Sem comentários
2025.12.15 17:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 08:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.49% of days out of 205 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 01:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 15:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
30 USD por mês
7%
0
0
USD
2K
USD
32
99%
2 421
72%
74%
1.13
0.08
USD
42%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.