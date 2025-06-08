- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 421
Negociações com lucro:
1 765 (72.90%)
Negociações com perda:
656 (27.10%)
Melhor negociação:
46.78 USD
Pior negociação:
-31.88 USD
Lucro bruto:
1 667.10 USD (182 413 pips)
Perda bruta:
-1 469.72 USD (178 761 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (8.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.56 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
74.38%
Depósito máximo carregado:
8.62%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
101
Tempo médio de espera:
22 horas
Fator de recuperação:
0.34
Negociações longas:
1 315 (54.32%)
Negociações curtas:
1 106 (45.68%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
0.08 USD
Lucro médio:
0.94 USD
Perda média:
-2.24 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-414.31 USD)
Máxima perda consecutiva:
-414.31 USD (18)
Crescimento mensal:
8.93%
Previsão anual:
108.33%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
340.54 USD
Máximo:
577.55 USD (26.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.04% (577.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
42.05% (850.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDm
|1014
|GBPNZDm
|770
|AUDUSDm
|637
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDm
|-49
|GBPNZDm
|24
|AUDUSDm
|223
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDm
|-7.7K
|GBPNZDm
|-8.3K
|AUDUSDm
|20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +46.78 USD
Pior negociação: -32 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +8.04 USD
Máxima perda consecutiva: -414.31 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
Sem comentários
