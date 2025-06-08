SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD
Fajli Mustafa

AutoScalper GBPUSD AUDUSD GBPNZD

Fajli Mustafa
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -15%
Exness-Real4
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 039
Bénéfice trades:
764 (73.53%)
Perte trades:
275 (26.47%)
Meilleure transaction:
46.78 USD
Pire transaction:
-31.88 USD
Bénéfice brut:
706.92 USD (72 929 pips)
Perte brute:
-966.34 USD (115 694 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (8.04 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.56 USD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
79.46%
Charge de dépôt maximale:
8.62%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.45
Longs trades:
552 (53.13%)
Courts trades:
487 (46.87%)
Facteur de profit:
0.73
Rendement attendu:
-0.25 USD
Bénéfice moyen:
0.93 USD
Perte moyenne:
-3.51 USD
Pertes consécutives maximales:
18 (-414.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-414.31 USD (18)
Croissance mensuelle:
-2.27%
Prévision annuelle:
-27.59%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
340.54 USD
Maximal:
577.55 USD (26.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.04% (577.55 USD)
Par fonds propres:
42.05% (850.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSDm 427
AUDUSDm 335
GBPNZDm 277
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSDm -250
AUDUSDm 115
GBPNZDm -124
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSDm -24K
AUDUSDm 11K
GBPNZDm -30K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +46.78 USD
Pire transaction: -32 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 18
Bénéfice consécutif maximal: +8.04 USD
Perte consécutive maximale: -414.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

EA AutoScalper for GBPUSP, AUDUSD & GBPNZD
Aucun avis
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.15 02:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 02:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 02:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 01:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.09 01:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 03:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 15:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.